Sennheiser Momentum 4 Kablosuz Kulaklık Bugün Satışa Çıktı

Sennheiser, daha önce piyasaya çıkan modellere kıyasla yeni bir tasarımla gelen Sennheiser Momentum 4 Wireless adlı bir kulaklığı Momentum serisine eklemeyi başardı. 60 saatlik pil ömrüne sahip kulaklık, son derece hoş görünüyor.

Yeni gürültü önleyici kulaklıkların fiyatı 349,95 dolar ve genellikle önceki kulaklıklarda bulunan retro estetiğe kıyasla daha modern bir görünüme sahip. Yeni model ayrıca daha hafif ve daha rahat.

Şirket, Momentum 4s’nin tek bir şarjla 60 saate kadar çalma süresi sunabileceğini iddia ettiği için; kulaklıkların öne çıkan özelliği devasa pil ömrü. Pil ömrü, Sony WH-1000XM5, Bose QuietComfort 45, Apple AirPods Max gibi rakip ürünlerin sunduğundan neredeyse iki kat daha fazla.

Kulaklıklar markanın “mükemmel dinamikler, netlik ve müzikalite” için ayarlandığını söylediği 42 mm sürücüleri kullanıyor. Sennheiser ayrıca fiziksel düğme kontrollerinden uzaklaştı ve diğer popüler gürültü önleyici kulaklıklarla aynı dokunma ve kaydırma hareketlerini benimsedi. Bluetooth kodeklerinin desteğine gelince, AAC, SBC, aptX ve aptX Adaptive’i destekler. Kablolu USB-C ses dahil çok noktalı bağlantı özelliğine sahip.

Sennheiser’ın daha önce kullandığı hakiki deri yerine suni deriden yapılmış kulak yastıkları var. Önceki modellerin aksine, yeni kulaklıklar artık katlanamıyor, ancak sert korumalı bir kılıfla geliyor.