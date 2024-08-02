Seyahat İçin Uygun En İyi 5 Tablet

Sıkça seyahat etmeseniz bile tatile giderken akıllı telefonunuzdan çok daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyabilirsiniz. Yaz sezonun açılmasıyla birlikte yapılan seyahatler çoğalırken de seyahete uygun tabletler aranmaya başladı bile. Bir tablet birçok konuda size yol boyu yardımcı olabilir. işinizi takip etmenize, yayınlanan programları izlemenize, sosyal medyayı kontrol etmenize ve varış noktanıza giderken aklınıza gelebilecek her şeyi yapmanıza olanak tanır. O halde gelin seyahat için kullanabileceğiniz tabletlere hep birlikte bakalım.

Seyahat İçin Bir Tablet Nasıl Seçilir?

Tüm tabletler seyahat arkadaşı olarak mükemmel seçenekler değildir ve hangilerinin mükemmel olduğunu belirlemek için, bazı kriterleri izleyebilirsiniz. Belirli özellikler bazıları için daha önemli olsa da, aşağıdaki kriterleri karşıladığından emin olmanızda fayda var.

Taşınabilirlik

Seyahat amaçlı bir tablet seçerken çoğu insanın aklına gelen ilk şey cihazın taşınabilir olup olmayacağıdır. Daha büyük ekranlı tabletler, bagajınızda yer açmak istiyorsanız biraz daha fazla çaba gerektirse de, çantanıza kolayca sığacak kadar inceyse taşınabilir olarak kabul edilebilir. Elektronik bir cihaz olarak, tabletinizin görüş alanınızın dışında bir yere konulmasını istemezsiniz, bu nedenle satın aldığınız cihazın seyahatleriniz sırasında her zaman yanınızda taşıdığınız el çantasına sığması bizce önemlidir. Seyahat için en iyi tabletleri seçerken, nispeten büyük ekranlara sahip olsalar bile taşınabilirliği koruyan cihazları seçtik.

Çok yönlülük

Seyahat ederken tabletiniz için aklınızda belirli bir amaç olabilir, ancak cihazın farklı türden aktiviteleri idare edebilecek kadar çok yönlü olması daha iyi olur. Örneğin, tabletiniz öncelikle internette gezinmek içinse, video izlemeye karar vermeniz durumunda yine de iyi çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip olmalıdır. Tabletinizde çoğunlukla mobil oyunlar oynayacağınızı düşünüyorsanız, seyahatinizde karşılaştığınız harika bir şeyin görüntülerini çekmek için ihtiyaç duyduğunuzda yeterli depolama alanınızın kalmasını düşünmelisiniz.

Bazı tabletlerde, cihazla birlikte gelen veya ayrı bir satın alma gerektiren, size ekstra seçenekler sunacak aksesuarlar bulunur. Bir kalem, gördüğünüz manzaraları çizerek zaman geçirmenize yardımcı olurken, bir klavye e-posta yazmanızı veya seyahat blogunuza yazmanızı kolaylaştırır. Bu çok yönlülük, seyahat için en iyi tabletleri çok değerli yoldaşlar haline getirir.

Uyumluluk

İş ve eğlence için belirli bir uygulama seti kullanıyorsanız veya evden çıkmadan önce yanınızdan ayıramayacağınız aksesuarlarınız varsa, satın aldığınız tabletle uyumlu olduklarından emin olmalısınız. Seyahat için en iyi tabletler, en iyi işletim sistemleriyle desteklendikleri ve eksiksiz bir port setiyle birlikte geldikleri için tüm popüler uygulamalar ve aksesuarlarla geniş ölçüde uyumludur.

Genellikle kullandığınız her şeyle uyumlu tabletler seçtiğimizden emin olduk, bu da cihazlarını üretirken bunu dikkate alan güvenilir markaları tercih etmek anlamına geliyor. İster iPadOS ister Android hayranı olun, eğer alışkın olduğunuz ekosisteme bağlı kalmak istiyorsanız, seyahat için en iyi tabletler listemizde sizin için bir şeyler mutlaka vardır.

Dayanıklılık

Seyahat etmek çok fazla hareket gerektirir ve bu da tabletinizi evde kullanmaya kıyasla çok daha fazla aşınma ve yıpranmaya maruz bırakabilir. Nispeten dayanıklı cihazlar seçtik çünkü eve kırık bir tabletle gitmek istemezsiniz, bu da tamiri veya değişimi için ek bir masraf anlamına gelir. Dokunmatik ekranları için dahili korumaya sahip ve dayanıklı malzemelerden yapılmış tabletler seyahat arkadaşı olarak mükemmel seçimlerdir.

Daha maceracı gezginler için, tabletiniz için sağlam bir kılıf veya benzeri bir şey satın almak isteyebilirsiniz, böylece olası hasarlara daha iyi dayanır. Seyahat için en iyi tabletler listemiz için en popüler modellerden bazılarını seçmemizin bir nedeni de bu, çünkü onlar için sağlam kılıflar ve benzeri aksesuarlar kesinlikle mevcut olacaktır.

Paranın karşılığı

Son olarak, her satın alma işleminde paranızın karşılığında harika bir değer elde etmeniz gerektiğine inanıyoruz ve seyahat için bir tablet almak da bir istisna değil. İster kısıtlı bir bütçeniz olsun ister önemli bir yatırım yapmaya istekli olun, satın aldığınız cihaz size maliyetinden daha fazlasını ödediğinizi hissettirmelidir.

Uygun fiyatlı tabletler yine de makul bir performans sağlamalı ve üst düzey tabletler en son özelliklerin hepsini içermelidir. Seçeneklerinizi daha da daraltmak için satın alımınız için maksimum bir bütçe belirlemek iyi bir fikir olabilir, ancak ne olursa olsun, yukarıda vurguladığımız seyahat için en iyi tabletlerden herhangi birine paranızı harcadığınız için pişman olmayacaksınız.

Seyahat İçin En İyi Tabletler

Apple iPad Air 5. Nesil

Artıları Eksileri Apple’ın M1’inin güçlü performansı iPadOS’a kilitli Parlak ve renkli ekran USB-C bağlantı noktası

En iyi tabletler arasında ilk tercihimizin aynı zamanda seyahat için önerdiğimiz ilk tablet. Beşinci nesil Apple iPad Air son derece iyi. Apple’ın M1 işlemcisiyle performansı harika. Tablet ayrıca, en sevdiğiniz içeriklerin keyfini daha iyi çıkarmanıza yardımcı olmak için parlak ve renkli 10,9 inçlik bir Liquid Retina ekrana sahip.

Apple iPad Air 5. Nesil, Apple’ın tabletler için işletim sisteminin en son sürümü olan iPadOS 17’nin özelliklerinden yararlanacak. İnce ve hafif olduğundan seyahatlerinizde yanınızda taşımanız kolaylaşacak, geniş uyumluluk için bir USB-C bağlantı noktasına sahip ve ek giriş seçenekleri için Apple Pencil 2 ve Magic Keyboard ile ekstra aksesuar olarak çalıştığını da belirtelim.

Depolama 64 GB, 256 GB Ekran boyutu ve çözünürlüğü 10,9 inç, 2360 x 1640 İşletim sistemi iPadOS

OnePlus Pad

Artıları Eksileri 144Hz’e kadar yenileme hızı Arka kameranın garip yerleşimi Dolby Vision ve Dolby Atmos İnce ve hafif

OnePlus Pad, en iyi Android tabletler sıralamamızın en üstünde yer alıyor ve bunun bir nedeni de keskin ve canlı 11,6 inç LCD dokunmatik ekranı. 2800 x 2000 piksel çözünürlük ve 144 Hz’e kadar yenileme hızıyla, keskin görüntüler ve akıcı hareketler göreceğiniz için akış içeriklerini izlemek ve mobil oyunlar oynamak için mükemmel bir ekran. Tablet ayrıca kişisel bir sinemaya olanak sağlamak için Dolby Vision ve Dolby Atmos’u destekliyor ve ekranı çevreleyen dar çerçeveler nedeniyle görüntüleme daha da sürükleyici.

OnePlus Pad’in seyahat için en iyi tabletlerimizden biri olmasının nedenlerine ek olarak, sadece 6,5 milimetre kalınlığında ve 552 gram ağırlığındaki ince ve hafif tasarımı, pürüzsüz CNC alüminyum tek parça gövdesi ve sadece 60 dakikadan biraz fazla bir süre takılı kaldıktan sonra sıfırdan tam şarja ulaşan tüm gün süren pil ömrü de bulunuyor.

Depolama 128 GB Ekran boyutu ve çözünürlüğü 11,6 inç, 2800 x 2000 İşletim sistemi Android

Microsoft Surface Pro 9

Artıları Eksileri Windows 11 Home Nispeten pahalı 13 inç dokunmatik ekran 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar tasarımı

Seyahat ederken bile çalışmayı planlayanlar için Microsoft Surface Pro 9 üretkenliğinizi korumanızı sağlayacak. Windows 11 Home’da çalıştığı için en popüler üretkenlik uygulamalarıyla (Microsoft Office) kullanabileceksiniz ve 12. nesil Intel Core i7 Evo işlemcisi ve 16 GB RAM’iyle tüm görevlerinizi hızlı bir şekilde tamamlayabileceğinizden emin olacaksınız.

Microsoft Surface Pro 9, bir tablet olarak 120 Hz yenileme hızına sahip 13 inçlik bir PixelSense dokunmatik ekran sunuyor ve yerleşik ayaklığını kullanarak onu destekleyebilirsiniz. Ancak, bir e-postaya yanıt vermeniz veya hızlı bir rapor vermeniz gerektiğinde, birlikte gelen Surface Klavyesi kullanılarak bir dizüstü bilgisayara dönüşür. Bazı insanlar seyahatlerinde işlerini yanlarında getirmeyi tercih eder, ancak Microsoft Surface Pro 9’un seyahat için en iyi tabletlerden biri olmasının nedeni budur.

Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB Ekran boyutu ve çözünürlüğü 13 inç, 2880 x 1920 İşletim sistemi Windows 11 Home

Apple iPad Mini 6. Nesil

Artıları Eksileri Kompakt ve hafif Kulaklık girişi yok Apple Pencil 2 ile çalışır USB-C bağlantı noktası

Bagajınızda tabletiniz için yer bulmakta sorun yaşamayacağınızdan emin olmak istiyorsanız, Apple iPad Mini 6. Nesil gibi kompakt bir şey alın. 8,3 inçlik Liquid Retina ekranı ve 300 gramın hemen altındaki ağırlığıyla oldukça taşınabilir. Ancak, küçük boyutuna rağmen, Apple’ın A15 Bionic çipi ve iPhone 13’te bulacağınız yapılandırmayla aynı olan 4 GB RAM ile uygulamalarınız için hızlı performans sunar.

Apple iPad Mini 6. Nesil, ziyaret ettiğiniz yerlerin notlarını almak veya çizimlerini yapmak için kullanmayı düşünüyorsanız Apple Pencil 2 ile uyumludur ve işletim sisteminin en son özelliklerine erişebilmeniz için iPadOS 17’ye yükseltilebilir. Ayrıca şarj ve diğer aksesuarlar için bir USB-C bağlantı noktasıyla donatılmıştır.

Depolama 64 GB, 256 GB Ekran boyutu ve çözünürlüğü 8,3 inç, 2266 x 1488 İşletim sistemi iPadOS

Lenovo Tab M10 Plus 3. Nesil

Artıları Eksileri Çok uygun Zorlu görevlerin üstesinden gelemiyor 2K çözünürlük Sürükleyici Okuma Modu

Seyahatleri için basit bir tablete ihtiyaç duyanlar için Lenovo Tab M10 Plus 3. Nesil uygun fiyatlı ancak iyi bir seçenektir. 10,6 inçlik ekranı bütçe dostu bir cihaz için nispeten büyüktür ve çoğu amaç için yeterince parlak ve keskindir. Tablet ayrıca Dolby Atmos’lu dörtlü hoparlör sistemine sahiptir, böylece akışlı şovları ve beraberinde götüreceğiniz videoları daha iyi izleyebilirsiniz.

Lenovo Tab M10 Plus 3. Nesil, yolculuğunuz boyunca size eşlik edebilmesi için tüm gün süren bir pil ile donatılmıştır ve tableti 465 gram ağırlığında tutan dayanıklı bir alüminyum şasi ile korunmaktadır. Kitap severler, saatlerce uçakta veya trende sıkışıp kalacaksanız faydalı olacak olan ekranın gözler için daha kolay olmasını sağlamak için cihazın Sürükleyici Okuma Modunu etkinleştirebilirler.