Şifre Unutma Derdine Son! Yalnızca Parmak İziyle Çalışan Flash Bellek Geliştirildi!

Veri koruması, veri güvenliği gibi konular çok değerli konular. Hatta bir o kadar da hassas konular. Bu konuların üzerine gidilen şu günlerde bilimciler yeni bir çalışma ile karşımıza çıkıyor. Değerli verilerinizi korumak adına parmak izi dışında hiç bir şekilde çalışmayan bir flash bellek geliştirildi.

TOKK Fingerprint USB ismiyle satışa çıkarılan bu ürün, bilgilerinizin korunması için parmak izinizi kullanıyor. Bu yüzden bir şeyi kaybetmeye ve unutmaya mahal vermeden hemen güvenlik sağlamış olacaksınız. 32 GB boyuta kadar bilgi, veri depolayan bu USB sürücü, özellikle dijital veriler için ön plana çıkıyor. Usb flash belleğe erişmek ve bir şekilde parmak izinizi kullanarak bilgilerinizin güvenliğini sağlamak istiyorsanız, belgelerinizi, dosyalarınızı çok daha kolay koruyabilirsiniz.

Bu cihaz hem pc’lerde hem de Apple bilgisayarlarda rahatlıkla çalışabiliyor. Yerleşik bir veri şifreleme teknolojisi kullanıyor ve suya da oldukça dayanıklı olarak ön plana çıkıyor. Bu sayede ekstra bir güvenlik sistemi sağlanmış oluyor. Ekstrem durumlarda da çok güvenli çalışacağını söyleyebileceğimiz flash bellek, tam bir güç canavarı aslında. Hem sağlam hem de güvenli.

Şifre unutma derdine son! Parmak iziyle flash bellek

Bu konuda güvenlik adına büyük bir gelişme var. Şifrenizi unutma derdine de son veren bu sistem için tek yapmanız gereken birkaç tıklama ile ürünü satın almanız yeterli olacaktır. Peki ya diğer aile fertlerinizin erişmesi gereken bir durum varsa ne yapacaksınız? Bu konuda flash bellek ekstra destek sağlıyor. 10 parmak izine kadar şifreleme yapabilen bu ürün, güvendiğiniz kişilerle de bilgilerinizi paylaşmaya izin veriyor.

Mail kayıtları, ya da mali kayıtları rahatlıkla saklayabileceğiniz bu ürün ile birlikte pek çok konuda rahatlayacaksınız. Hatta vergi beyannameniz ve ihtiyaca göre farklı dosyalarınızı dahi bu ürünle saklayabilirsiniz. Ailenizin ulaşabileceği bir yerde bulundurarak da ekstra güvenli bir kullanıma erişebilirsiniz.

Ürünün satış fiyatı şuan için global mağazalarda 49,99 Dolar seviyesinde tutuluyor. Fiyatlar mağazaların kampanyaları ve yerel kampanyalar ile yer yer değişebilir. Bu yüzden duruma dahil olmak adına çok daha farklı bir kullanıma erişmiş olursunuz. Fiyatı normalde 99 Dolar seviyesinde ama yeni çıktığı için lansman kamyanyası yapılıyor. Bu yüzden de tercihlerinize göre bu ürüne kolayca erişebilirsiniz.