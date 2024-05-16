Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Sınırlı Sayıda, Altın Kaplama M4 iPad Pro Yaklaşık 400 Bin TL! Teknoloji Haberleri Sınırlı Sayıda, Altın Kaplama M4 iPad Pro Yaklaşık 400 Bin TL! Emine Emre 2 Görüntüleme

Apple kısa bir süre önce yeni M4 işlemcili iPad Pro tabletlerini tanıttı. Apple’ın yeni, güçlü tabletleri piyasada yoğun ilgi gördü. İnceliği ve gücüyle ön plana çıkan tabletler tasarımlarıyla da oldukça beğenildi. Bunların yanı sıra yeni bir M4 iPad Pro modeli de çıktı ki bu versiyon Caviar tarafından altın kaplama şeklinde tasarlandı. Sınırlı sayıda üretilen altın kaplama M4 iPad Pro yaklaşık 400 bin TL’den satışa çıktı.

Sınırlı Sayıda, Altın Kaplama M4 iPad Pro Yaklaşık 400 Bin TL!

Criss – Cross iPad Pro olarak adlandırılan Apple’ın yeni tabletinin özel tasarımı hem fiyatı hem de özellikleri ile dudak uçuklatıyor. Cihazın tasarımı Caviar tarafından yapıldı ki daha önceki Caviar tasarımlarını pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Caviar daha önce Apple Vison Pro, iPhone 15 Pro gibi cihazlarda da özel tasarımlar yapmıştı.

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Criss – Cross iPad Pro yalnızca 99 adet üretildi. Deadpool’dan alınan ilhamla tasarlanan cihazın kaplamasında altın kullanıldı ve fiyatı da haliyle oldukça yüksek. 390 bin TL civarında bir fiyatla satışa çıkan cihazın arka kısmında iki adet Desert Eagle tabancası yer alıyor. Bu iki tabanca X oluşturacak şekilde konumlandırılmış ve 24 ayar altın kaplama.

Söz konusu tabanca gravürlerinin etrafında Wolverine’den ilhamla çeşitli çizgiler kullanılmış. iPad Pro’nun panelini çevreleyen kısım da tamamıyla altın olarak dizayn edilmiş şekilde. Tabancaların etrafında yer alan ve Wolverine’i anımsatan çizgiler, bu yıl vizyona girecek olan Wolverine filmi ile bu tablet arasında bir bağlantı kurdurmakta. Bu bakımdan Apple’ın bu özel tasarım iPad’i Marvel hayranlarının oldukça ilgisini çekecek gibi görünüyor ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu tabletten yalnızca 99 adet üretilmiş durumda.

Özel Tasarım iPad Pro Fiyatları Ne Kadar?

Caviar imzalı tasarımları ile dikkat çeken bu iPad’lerden 11 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan M4 iPad Pro’nun fiyatı 12.200 dolar seviyesinden başlamakta. 13 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan iPad Pro’nun fiyatı ise 12.630 dolar seviyelerinde. Yani kısacası bu özel tasarım Apple tabletler, normla satış fiyatlarının yaklaşık 10 katı kadar daha pahalı diyebiliriz.

Apple’ın yeni tabletlerinin özelliklerine değinecek olursak da öncelikle Ultra Retina XDR’ye sahip olduklarını belirtebiliriz. Ekran kısmında SDR ve HDR parlaklıkları 1000 nit tam ekran parlaklığı vaat eden bu tabletlerde 1600 nit tepe HDR parlaklık sunmakta. OLED ekran teknolojisinin kullanıldığı iPad’ler hem renk hem de parlaklık bakımından milisaniyeden daha kısa sürede kontrol sağlamakta.

Apple iPad Pro M4 işlemci ile gelmekte. 2. nesil 3 nm teknolojisi ile geliştirilen M4 yonga seti yeni silikon işlemcilerin ilk versiyonu olarak tanımlanabilir. Söz konusu işlemci ile M4 iPad Pro, M2 iPad Pro’dan yüzde 50 daha hızlı çalışmakta.