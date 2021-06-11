Skyworth G90 Oyun Monitörü Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çinli elektronik devi Skyworth, OLED ekranlı ilk oyun monitörünün piyasaya sürüldüğünü resmen duyurdu. Monitör, geniş bir 48 inç OLED ekrana sahip ve yaklaşık 1.172 dolar fiyatla ön satışta ancak son fiyat 2.266 dolar olacak.

Skyworth G90, her biri bağımsız piksel ışık kontrolü yapabilen, 8 milyonun üzerinde kendinden aydınlatmalı piksele sahip 48 inçlik büyük bir 4K OLED ekranla donatılmış. Ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1ms gri tonlamalı yanıt süresi desteği sunuyor. Ayrıca VRR değişken yenileme hızını, oyunların gölgeler olmadan sorunsuz bir şekilde oynanmasını sağlayan profesyonel oyun seviyesini destekliyor.

Ayrıca G90, 900nit’e kadar tepe parlaklık ile nefes kesici parlaklık, derin karanlık ayrıntılar ve parlak renkler elde edebilen daha yüksek bir HDR teknolojisi seviyesi olan Dolby Vision’ı destekliyor.

Skyworth G90 oyun monitörü, %99 ekran-gövde oranına sahip tam ekran bir tasarıma sunuyor. Arka kasa, çelik kalkan savaş kanadı tasarımına sahip. Stand, döndürülebilir bir tasarım vaat ediyor. Arka kasa ayrıca oyun oynarken ışık efektleri sağlayan bir ışık şeridi bulunduruyor. Diğer özellikler arasında Dolby Atmos işlevini destekleyen iki yerleşik yüksek kaliteli hoparlör var.

G90’da Görüntü sistemi ve Coocaa sistemi olarak farklılaşan yerleşik bir akıllı ikili sistem bulunuyor. Görüntü sistemi nihai oyundan sorumluyken, Coocaa sistemi görsel-işitsel eğlenceden sorumlu ve genç kullanıcıların etkileşimli ihtiyaçlarını her zaman, her yerde karşılıyor.