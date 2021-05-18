Snapdragon 778G 5G Tanıtıldı – İşte Özellikleri

Qualcomm, Snapdragon 778G adlı yeni bir işlemci duyurdu. 6nm yonga seti, Mart ayında duyurulan daha güçlü Snapdragon 780G yonga setinin yeni bir çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Tanınmış bir kaynağa göre Honor 50 serisi, bu işlemciye sahip ilk telefonları içerebilir.

Snapdragon 778G işlemci, Cortex-A78 Kryo 670 CPU ve 2.4 GHz hız vaat ediyor. İşlemci, Vulkan 1.1, OpenGL 3S 3.1, OpenCL 2.0 FP, HDR10 + ve HDR10 için destek sağlayan Adreno 642L grafik içeriyor. Bu işlemciye sahip telefonlar, 144 Hz yenileme hızı, 10 bit renk derinliği ve Rec2020 renk gamı ​​ile Full HD + çözünürlüğü destekleyebiliyor.

ISP’ye gelince, Snapdragon 778G üçlü 14 bit Spectra 570 ISP sunuyor. 192 megapiksele kadar tek kamerayı, 36 megapiksele kadar + 22 megapiksel çift kamera sistemini ve 22 megapiksele kadar üçlü kamera sistemini destekliyodr.

ISP ayrıca 10 bit HDR HEIF / HEIC fotoğraf çekimi, AI tabanlı otomatik odaklama, çoklu kare gürültü azaltma, 720p / 240fps ağır çekim video çekimi, HDR10, HDR10 + ve HLG de vaat ediyor.

5G bağlantısı için, 3,3 Gb/sn’lik en yüksek indirme hızlarını vaat eden Snapdragon X53 5G modem-RF sistemine sahip. MmWave (2 × 2 MIMO ile 400Mhz bant genişliği) ve 6 GHz (4 × 4 MIMO ile 100Mhz bant genişliği) 5G spektrumlarını destekliyor.