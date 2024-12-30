Yarı iletken devi Qualcomm geçtiğimiz Ekim ayının sonlarında amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite’i piyasaya sundu. Şimdi ise bu modelin halefi Snapdragon 8 Elite 2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Gelen duyumlara göre yonga setinin çıkış tarihi erkene alınmış olabilir. Snapdragon 8 Elite 2 özellikleri hakkında ortaya çıkan detayları içeriğimizde derledik. İşte ayrıntılar…

Snapdragon 8 Elite 2 Özellikleri Belli Olmaya Başladı!

Yarı iletken üreticilerinden biri olan Qualcomm, şüphesiz sektörün en iyi yonga setlerini üreten markalardan biri. 2024 Ekim ayının sonunda şirket amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite’i tanıttı ve bu yonga seti 2024 yılında piyasaya sürülen üst segment, amiral gemisi telefonların pek çoğunda kullanılan çip setlerinden biri oldu.

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Yeni çıkan haberlere göre Snapdragon 8 Elite’in halefinin bazı özellikleri belli oldu. 2025 yılında Qualcomm mobil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite 2’yi piyasaya sunmayı planlıyor. Teknoloji sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station’dan (DCS) gelen duyumlara göre halef modelin çıkışı Snapdragon 8 Elite’e göre biraz daha erken olabilir.

Çıkış Tarihi Belli mi?

DCS’nin aktardığı üzere Snapdragon 8 Elite 2 çıkış tarihi 2025 Ekim ayının başı olabilir. Qualcomm, markaların ilgili işlemciyi daha erken vakitte cihazlarında kullanabilmelerinin önünü açmak için lansmanı daha erken bir vakitte yapmayı planlıyor. Bununla birlikte halef modelin enerji verimliliği konusunda ilgi çekici yeniliklerle geleceği söyleniyor.

Ortaya çıkan detaylara göre Snapdragon 8 Elite 2, TSCM’nin 3 nm üretim sürecinden geçecek; yani N3P teknolojisi ile üretilecek. Bu sayede yeni çip seti hem performans hem de güç verimliliği bakımından oldukça üst seviye olacak. Qualcomm’un bu yonga setini üretirken Apple A19 serisi çipleri ile aynı teknolojiyi kullanacağı söylenmekte ve bu sayede CPU kısmında yüzde 20 seviyelerinde, GPU kısmında da yine yüksek bir seviyede artış olması beklenmekte.

Snapdragon 8 Elite 2 performansının bu denli artması aslında fiyat konusunda da ciddi artışların geleceğinin habercisi olabilir. Zira bahse konu üretim süreçleri oldukça maliyetli ve Qualcomm bunun tüketiciye minimum seviyede yansıması için çalışmalarını sürdürmekte. Qualcomm’un bu yıl piyasaya sunduğu işlemci pek çok amiral gemisi telefonda kullanıldı ve bu telefonlar muhteşem performanslar sergilemekte. Hali hazırda piyasaya bulunan model dahi oldukça yüksek performans sunarken halef model ne kadar ileriye gidecek, tahayyül etmesi oldukça güç. Performans anlamında çıta oldukça yükselecek gibi görünüyor.

Yüksek performansın yanı sıra Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, daha verimli enerji kullanımı ve maliyet optimizasyonu bakımından da başka bir standart oluşturabilir. Daha inovatif çalışmalar yapmaya çalışan Qualcomm, bu yeni işlemci ile farklı bir deneyim sunacak gibi görünüyor.