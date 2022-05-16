Snapdragon 8 Gen 1 Plus İşlemci Geliyor

Qualcomm, şirketin 20 Mayıs’ta Çin’de yeni bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacağını doğruladı. Etkinlikle ilgili detayları bilmesek de Qualcomm Snapdragon serisi işlemcilerin yeni modelinin tanıtılmasını bekliyoruz.

Marka muhtemelen iki yeni akıllı telefon işlemci duyuracak; Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Raporlara ve sızıntılara dayanarak, yaklaşmakta olan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1; sırasıyla 2.3GHz ve 1.8GHz hızında çalışan ARM Cortex A710 ve Cortex A510 çekirdeklerini kullanacak. Bununla birlikte Adreno 662 GPU ile gelecek.

Öte yandan, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, adından da anlaşılacağı gibi; Snapdragon 8 Gen 1 işlemcinin yüksek bir modeli olarak karşımıza çıkıyor. Samsung’un 4nm süreci yerine TSMC‘nin 4nm süreci üzerine inşa oldu.

Daha önceki sızıntılar, işlemcinin 2.99GHz frekansa sahip Cortex X2 ana çekirdeği de dahil olmak üzere; 1+3+4 çekirdek konfigürasyonuna sahip olacağını belirtmişti. Ayrıca üç Cortex A710 çekirdeği ve dört Cortex A510 çekirdeğine sahip olacak.