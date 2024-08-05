Qualcomm yeni işlemcisini 2024 Ekim ayında tanıtacak. Yeni yonga seti daha piyasaya çıkmadan performans testlerini alt üst etti. Geekbench platformunda yapılan test sonuçlarına göre Snapdragon 8 Gen 4 performansı Apple A17 Pro’yu geçti. Qualcomm’un yeni işlemcisinin Geekbench’te ortaya koyduğu değerler içeriğimizde…

Snapdragon 8 Gen 4 Performansı Apple A17 Pro’yu Geçti!

Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm’un amiral gemisi cihazlarda kullanılacak olan en yeni yonga seti. İşlemci henüz tanıtılmadı ve bu yonga seti ile piyasaya çıkan bir cihaz olmadı ancak Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Buna göre Snapdragon 8 Gen 4 Apple A17 Pro yonga setini geride bıraktı.

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Geekbench’de Qualcomm yeni işlemcisi tek çekirdek ve çok çekirdek testlerine tabii tutuldu. Tek çekirdek testinde işlemci 2884 puan aldı; A17 pro’nun tek çekirdek puanı ise 2915 olarak kayıtlarda yer almakta. Snapdragon 8G4 tek çekirdekte Apple’a yaklaştı ancak çok çekirdek testinde 8840 puan alarak Apple’ı geçti. A17 Pro’nun çok çekirdek performansı ise 7300 puan seviyesinde.

Qualcomm’un geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu Snapdragon 8 Gen 3 puanları ise tek çekirdekte 2100 puan ve çok çekirdekte ise 6700 puana sahip. Snapdragon 8G4 testi üretim modeli çip üzerinde gerçekleştirilmiş durumda. Söz konusu model son sürüm mü henüz bilinmiyor. Eğer son sürüm değilse bahse konu Geekbench puanlarında değişiklik olabileceğini belirtelim.

Snapdragon 8G4 Zirveye Oynuyor

Peki Qualcomm bu başarısını neye borçlu? Dünya devi yarı iletken markası Qualcomm Snapdragon 8G4’te diğerlerinden farklı bir çekirdek mimarisi kullanmış durumda. Yonga setinde, Qualcomm’un PC’lerde kullandığı Snapdragon X işlemcisindeki gibi bir Oryon CPU tasarımı yer almakta. Bu bilgi daha önce de medyaya sızmıştı ve performans testi sonuçlarında görüldüğü üzere olumlu sonuçlar doğurmuş durumda.

Geekbench raporunda yer alan bilgilere göre Snapdragon 8G4, 8 çekirdekli bir yapıya sahip; bunların 6’sı temel çekirdek ve 2’si de yüksek performanslı çekirdek. 6 temel çekirdek 2,78 GHz hızında, 2 performans çekirdeği ise 4,09 Ghz hızında çalışmakta. Bu performansın da elbette bedeli olacak.

Analist Ming – Chi Kuo’nun aktardığı bilgilere göre 8G4 fiyatı selefinden yaklaşık yüzde 30 kadar daha pahalı olabilir. Bu da Snapdragon 8G4 arındıran cihazların fiyatlarının artacağı anlamına geliyor. Snapdragon 8 Gen 4’ün ilk olarak Xiaomi’nin 15 serisinde kullanılması bekleniyor. Xiaomi yeni serisi de 2024 sonuna doğru piyasaya çıkacak. Bakalım Xiaomi yeni akıllı telefon fiyatları nasıl olacak.