Yarı iletken üreticisi dev şirket Qualcomm yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4’ü yakın zamanda tanıtmayı planlıyor. Snapdragon 8 Gen 4, Qulacomm’un en güçlü mobil işlemcisi olarak piyasaya sunulacak ve amiral gemilerine güç verecek. A18 Pro ise Apple’ın iPhone’larda kullandığı en güçlü yeni işlemcisi. Bu iki devin yeni yonga setlerinin performansları test edildi ve işte Snapdragon 8 Gen 4 vs A18 Pro karşılaştırması.

Snapdragon 8 Gen 4 vs A18 Pro Karşılaştırması!

Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 4 Ekim ayında lanse edilecek ve bu ay piyasaya sürülecek pek çok amiral gemisi telefonda kullanılacak. Yeni nesil oryon çekirdekleri ile gelecek olan bu çip seti markanın en köklü değişimlerinden biri olacak. Qualcomm yeni yonga seti henüz tanıtılmadı ancak kısa bir zaman önce performans testleri ortaya çıktı.

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Amiral gemisi cihazlara güç vermesi beklenen Snapdragon 8 Gen 4 TSMC’nin N3E sürecinde üretilmiş durumda. Yapay zeka teknolojisini destekleyeceği bilinen yonga setinin NPU birimi ile gelmesi beklenmekte. Bu özelliği ile Snapdragon 8 Gen 4 MediaTek Dimensity 9400 rakibi de olacak. Snapdragon 8 Gen 4’ü bu ay ve ilerleyen zamanlarda çıkacak pek çok telefonda göreceğiz. Örneğin; Xiaomi 16, iQOO 13, OnePlus 13, Samsung Galaxy S25 gibi telefonlarda yer alacağını söyleyebiliriz.

Snapdragon 8 Gen 4’ün bahse konu performans sonuçları iQOO 13 cihazında ortaya çıktı. Geekbench 6’da yer alan sonuçlara göre işlemci tek çekirdekte 3.217 puan, çok çekirdekte ise 10.305 puan almış durumda. Özellikle çoklu çekirdekte rekor bir puan elde eden işlemci bu alanda Apple’ı A18 Pro’sunu geride bırakmış durumda. Yani söz konusu işlemci hali hazırda piyasada bulunan tüm akıllı telefonları, bu skorla geride bırakmış durumda.

Snapdragon 8 Gen 4 Çoklu Çekirdekte Rekor Kırdı

Snapdragon 8 Gen 4 performans çekirdekleri 4,32 GHz hızında, verimlilik çekirdekleri ise 3,53 GHz hızında çalışmakta. Qualcomm’un bu muhteşem özelliklere sahip olan işlemcisi çoklu çekirdek performansında A18 Pro’yu oldukça geride bıraktı. Zira Apple’ın A18 Pro’su tek çekirdekte 3429 puan alırken çok çekirdekte ise 8.790 puan seviyesinde kalmıştı.

Söz konusu puanlar performans anlamında önemli bir belirteç olsa da güç tüketimi konusunda bir bilgi vermiyor. Bununla birlikte termal verimlilik de son derece önemli diyebiliriz. Yani yonga setinin başarısı hakkında kesin hükümlere varmadan evvel bir süre daha beklemek gerekmekte. Bu ayın sonunda Snapdragon 8 Gen 4 hakkında merak edilen tüm detaylar ortaya çıkacaktır.