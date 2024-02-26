Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Snapdragon X Elite İşlemcisi Test Sonuçları Intel ve AMD’yi Üzecek Teknoloji Haberleri Snapdragon X Elite İşlemcisi Test Sonuçları Intel ve AMD’yi Üzecek Emine Emre 9 Görüntüleme

Qualcomm Snapdragon X Elite 12 çekirdekli işlemcisi Geekbench’te test edildi. İşlemci piyasasının güçlü aktörleri Intel, AMD ve Apple iken şimdi Qualcomm da piyasadaki varlığını güçlendiriyor. Qualcomm’un yeni işlemcisinin kısa zaman içerisinde piyasaya çıkması beklenirken, Snapdragon X Elite işlemcisi test sonuçları Intel ve AMD’yi üzecek gibi görünüyor.

Snapdragon X Elite İşlemcisi Test Sonuçları Intel ve AMD’yi Üzecek

Amerikan çok uluslu yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketi olan Qualcomm yeni çıkaracağı 12 çekirdekli işlemcisi ile piyasanın gündeminde. Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisi Geekbench’te teste sokuldu ve Intel Meteor Lake ve AMD Hawk Point işlemcileri ile karşılaştırıldı. İlerleyen birkaç ay içerisin de piyasaya dürülmesi beklenen işlemcinin test sonuçları AMD ve Intel’i üzecek gibi duruyor.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Snapdragon X Elite; 8’i yüksek performans ve 4’ü ise verimlilik olacak şekilde toplamda 12 çekirdekli olarak piyasaya çıkacak. TSMC’nin 4nm işlem düğümüne dayanan işlemcisi 42 MB büyüklüğünde bir önbelleğe sahip olacak. Söz konusu çipin saat hızları 1 – 2 çekirdekte 4,3 GHz ve tüm çekirdeklerde 3,8 GHz şeklinde olacak.

Kısa bir zaman evvel Qualcomm bahse konu işlemcisinin 28 W ve 80 W konfigürasyonlarının performansları hakkında bilgilendirme yapmıştı. Buna göre Snapdragon X Elite tek çekirdekte; Intel Core i7-13800H, Apple M2 ve AMD Ryzen 9 7940HS gibi güçlü işlemcilerden daha iyi performans göstermişti. İşlemci ve grafik kartı kıyaslama platformu Geekbench’te yer alan verilere göre Snapdragon X Elite’in 28 W’lık konfigürasyonunun 4.01 GHz saat hızı ve 32 GB LPDDR5x bellek ile eşleştirildiği görülmekte.

Qualcomm AMD ve Intel’i Geride mi Bırakacak?

Test sonuçlarına göre Geekbench verilerini yorumlayacak olursak, Qualcomm Snapdragon X Elite 28 W modeli tek çekirdek denemelerinde 2.574 puan; çoklu çekirdek denemelerinde ise 12.562 puana ulaşmakta. Netice itibarı ile bu sonuçlar AMD ve Intel işlemcilere göre daha iyi bir sıralamada denilebilir. Hem tek çekirdek hem de çok çekirdek denemelerinde Snapdragon X Elite; 8 çekirdek ve 35/ 65W konfigürasyonlu AMD Ryzen 9 7940HS işlemcisinden ve 16 çekirdek ve 35 W konfigürasyonlu Intel Core Ultra 9 185H işlemcisinden daha iyi sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar Qualcomm için oldukça sevindirici olsa da rakipler için durum pek de sevindirici değil. PC işlemci piyasasına güçlü bir rakip geldi denilebilir.

Geekbench’te yer alan bu sonuçlar erken aşama neticeleri şeklinde tanımlanabilir ve bu sonuçlara göre PC pazarında Intel AMD ve Apple’dan başka Qualcomm da güçlü bir yere sahip olacak. Yukarıda belirttiğimiz sonuçlar Qualcomm’un 28 W TDP ile elde ettiği sonuçlar. Bu da daha yüksek konfigürasyonlar da markanın başarısı daha da artabilir. Bunu kesin olarak görmek için lansman tarihini beklemek gerekecek. Lansman tarihinin de birkaç ay içerisinde olacağı söylenmekte.