Türkiye’nin en geniş mağaza ağına sahip perakende zinciri marketlerden biri olan ŞOK market oyun bilgisayarı satıyor. 13 Mart katalogunu yayınlayan market bu hafta Gamers Arena oyun bilgisayarlarını müşterilerine sunacak. Oyun bilgisayarlarının yanı sıra oyuncu monitörleri de Şok aktüel ürünler arasında yer almakta. Peki, Şok Market’te oyun bilgisayarı ne kadar?

ŞOK Market Oyun Bilgisayarı Satıyor – 13 Mart

Son zamanlarda ülkemizdeki zincir marketler, popüler ve en beğenilen teknolojik ürünlerden bazılarını aktüel ürünler kapsamında müşterilerine sunuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ŞOK Market PlayStation 5 ve iPhone 15 Pro Max gibi ürünler getirmişti. Şimdi ise Şok aktüel ürünler 13 Mart katalogu yayınlandı ve bu hafta ŞOK’ta oyun severlere yönelik ürünler var.

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Şok Market 13 mart ile 19 Mart tarihleri arasında Gamer oyun bilgisayarı ile Twisted ve Gameon oyun monitörü satacak. İşte Şok Market’te satılacak oyun bilgisayarları ve monitörlerinin özellikleri…

Gamers Arena Hell Oyun Bilgisayarı:

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600

RAM: 16 GB DDR4

Depolama alanı: 512 GB SDD

İşletim sistemi: FreeDOS

Fiyatı: 12 bin 499 TL

Gamers Arena Rank Oyun Bilgisayarı:

İşlemci: AMD Ryzen 5 5500

RAM: 16 GB DDR4

Depolama alanı: 512 GB SSD

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1650 (4 GB)

İşletim sistemi: FreeDOS

Fiyatı: 16 bin 999 TL

Gamers Arena The Myth Oyun Bilgisayarı:

İşlemci: AMD Ryzen 5 5500

RAM: 16 GB DDR4

Depolama alanı: 512 GB SSD

Ekran kartı: NVIDIA RTX3050 (8 GB)

İşletim sistemi: FreeDOS

Fiyatı: 19 bin 199 TL

Gamers Arena Proc Oyun Bilgisayarı:

İşlemci: AMD Ryzen 5 5500

RAM: 16 GB DDR4

Depolama alanı: 512 GB SSD

Ekran kartı: NVIDIA RTX 3060 (8 GB)

İşletim sistemi: FreeDOS

Fiyatı: 20 bin 999 TL

Gamers Arena Extremely Oyun Bilgisayarı:

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600

RAM: 16 GB DDR4

Depolama alanı: 512 GB SSD

Ekran kartı: RTX 4060 (8 GB)

İşletim sistemi: FreeDOS

Fiyatı: 24 bin 999 TL

Gamers Arena Space Oyun Bilgisayarı:

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600

RAM: 16 GB DDR4

Depolama alanı: 512 GB SSD

Ekran kartı: NVIDIA RTX 4060 Ti (8 GB)

İşletim sistemi: FreeDOS

Fiyatı: 29 bin 499 TL

ŞOK Market Oyuncu Monitörleri – 13 Mart

Şok Market’in 13 Mart itibarı ile satışa çıkardığı oyuncu monitörleri ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

Gameon GOB24FHD75IPS Oyuncu Monitörü:

24 inç – IPS

4 ms

75 Hz yenileme hızı

FHD çözünürlük

HDR Adaptive

2 bin 799 TL

Twisted Minds Oyuncu Monitörü:

23.8 inç

1 ms

200 Hz yenileme hızı

FHD çözünürlük

HDMI

Adaptive Sync

3 bin 899 TL

Twisted Minds Oyun Monitörü: