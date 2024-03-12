Türkiye’nin en geniş mağaza ağına sahip perakende zinciri marketlerden biri olan ŞOK market oyun bilgisayarı satıyor. 13 Mart katalogunu yayınlayan market bu hafta Gamers Arena oyun bilgisayarlarını müşterilerine sunacak. Oyun bilgisayarlarının yanı sıra oyuncu monitörleri de Şok aktüel ürünler arasında yer almakta. Peki, Şok Market’te oyun bilgisayarı ne kadar?
ŞOK Market Oyun Bilgisayarı Satıyor – 13 Mart
Son zamanlarda ülkemizdeki zincir marketler, popüler ve en beğenilen teknolojik ürünlerden bazılarını aktüel ürünler kapsamında müşterilerine sunuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ŞOK Market PlayStation 5 ve iPhone 15 Pro Max gibi ürünler getirmişti. Şimdi ise Şok aktüel ürünler 13 Mart katalogu yayınlandı ve bu hafta ŞOK’ta oyun severlere yönelik ürünler var.
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Şok Market 13 mart ile 19 Mart tarihleri arasında Gamer oyun bilgisayarı ile Twisted ve Gameon oyun monitörü satacak. İşte Şok Market’te satılacak oyun bilgisayarları ve monitörlerinin özellikleri…
Gamers Arena Hell Oyun Bilgisayarı:
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600
- RAM: 16 GB DDR4
- Depolama alanı: 512 GB SDD
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Fiyatı: 12 bin 499 TL
Gamers Arena Rank Oyun Bilgisayarı:
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5500
- RAM: 16 GB DDR4
- Depolama alanı: 512 GB SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 1650 (4 GB)
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Fiyatı: 16 bin 999 TL
Gamers Arena The Myth Oyun Bilgisayarı:
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5500
- RAM: 16 GB DDR4
- Depolama alanı: 512 GB SSD
- Ekran kartı: NVIDIA RTX3050 (8 GB)
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Fiyatı: 19 bin 199 TL
Gamers Arena Proc Oyun Bilgisayarı:
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5500
- RAM: 16 GB DDR4
- Depolama alanı: 512 GB SSD
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 3060 (8 GB)
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Fiyatı: 20 bin 999 TL
Gamers Arena Extremely Oyun Bilgisayarı:
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600
- RAM: 16 GB DDR4
- Depolama alanı: 512 GB SSD
- Ekran kartı: RTX 4060 (8 GB)
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Fiyatı: 24 bin 999 TL
Gamers Arena Space Oyun Bilgisayarı:
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600
- RAM: 16 GB DDR4
- Depolama alanı: 512 GB SSD
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 4060 Ti (8 GB)
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Fiyatı: 29 bin 499 TL
ŞOK Market Oyuncu Monitörleri – 13 Mart
Şok Market’in 13 Mart itibarı ile satışa çıkardığı oyuncu monitörleri ise aşağıdaki gibi listelenebilir:
Gameon GOB24FHD75IPS Oyuncu Monitörü:
- 24 inç – IPS
- 4 ms
- 75 Hz yenileme hızı
- FHD çözünürlük
- HDR Adaptive
- 2 bin 799 TL
Twisted Minds Oyuncu Monitörü:
- 23.8 inç
- 1 ms
- 200 Hz yenileme hızı
- FHD çözünürlük
- HDMI
- Adaptive Sync
- 3 bin 899 TL
Twisted Minds Oyun Monitörü:
- 27 inç – IPS
- 0,5 ms
- 165 Hz yenileme hızı
- HDMI
- HDR Ready Fast
- 4 bin 999 TL