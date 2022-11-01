Sony, 25 milyonun üzerinde PS5 konsol satışı rekoru kırdı

Sony kısa süre önce PS5 konsollarının güçlü satışlar gördüğünü ortaya koyan en son kazanç raporunu paylaştı. Şirket, PlayStation 5 konsol modelinden bugüne kadar 25 milyondan fazla sattı. İşte tüm detaylar.

Resmi notlara göre Japon teknoloji şirketi, yalnızca bu çeyrekte yaklaşık 3,3 milyon adet PlayStation 5 konsolu sattığını paylaştı. Bununla şirket, bugüne kadar 25 milyondan fazla PS5 satmayı başardı.

Ayrıca marka, 2022 mali yılının sonuna kadar toplam 18 milyon PS5 satacağını da öngördü. Marka, mali yılın yarısında yalnızca 5,7 milyon adet satmış olsa da, bu, satış rakamının çok altında olduğu anlamına geliyor.

Ancak, Sony’nin geçen yıla göre birim satışlarında kayda değer bir artış görmemesine rağmen, satışlardan elde edilen gelir yüzde 12’lik gözle görülür bir artış kaydetti. Bu, kısmen bu yılın başlarında fiyatlandırmadaki artıştan kaynaklandı.

Ancak şirketin, orijinal Halo üçlemesinin arkasındaki bilinen oyun geliştirme stüdyosu Bungie’yi yakın zamanda satın alması nedeniyle, kârlar yüzde 49 oranında önemli bir düşüş yaşadı.

Sony geçen yıl yaklaşık 11.5 adet PS5 oyun konsolu sattı, bu nedenle 2022 satışlarının önceki yıldan daha fazla olmasını bekleyebiliriz. Ancak şirketin 18 milyon adetlik satış hedefine ulaşıp ulaşamayacağını zaman gösterecek.