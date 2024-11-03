Sony yeni konsolu PlayStation Pro’nun lansmanını kısa bir zaman önce yaptı ve cihaz ön siparişe açılmıştı. Kısa bir zaman içerisine Türkiye’de de raflarda yerini alacak olan PS5 Pro teknik özellikleri belli oldu. İşte PlayStation 5 Pro’nun merak edilen tüm nitelikleri…

Sony Açıklamamıştı: PS5 Pro Teknik Özellikleri Belli Oldu!

Merakla beklenen PlayStation 5 Pro kısa bir zaman içinde piyasaya sunulacak. Oyun severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan PS5 Pro, ön siparişe açılmış ve konsola büyük bir talep gelmişti. Sony, PS5 Pro lansmanında ürünün teknik özelliklerini tamamıyla açıklamadı ve dolayısıyla detaylar merak konusuydu. PlayStation 5 Pro’yu edinen bir kullanıcı, kutu içerisinde yer alan özellik belgesini paylaştı.

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Sony hala açıklamamış olsa da yeni PlayStation konsolunun tüm özellikleri belli oldu. AMD işlemciyle gelen PS5 Pro 8 çekirdekli AMD Ryzen Zen 2 CPU barındırmakta. Grafikler için GB GDDR6 belleğe sahip olan konsol, diğer şeyler için de 2 GB’lık DDR5 bellek sunuyor. Sony’nin açıklamalarına göre cihaz tam performansta 390 watt’a kadar güç tüketimi yapıyor. Buradan anlayacağımız ise cihazın son derece küçük miktarda güç harcadığı.

PlayStation 5 Pro bağlantı kısmında ise 2 tane USB-A portu, 2 tane USB-C portu, Wi-Fi 7 desteği ve M.2 yuvalı 2 TB SSD barındırıyor. raw TFLOPS bakımından konsol, selef modeline göre yüzde 70’e yakın işlem gücüne sahip. Sony’nin açıklamalarına göre bu özellik cihazın yüzde 45 civarında daha hızlı işleme sağladığı anlamına gelmekte.

PlayStation 5 Pro geliştiricilerin kısa bir süre önce açıkladığı üzere, konsolun alameti farikası AI destekli upscaling PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Yapay zeka farkı konsolu oldukça üst seviyeye çıkaracak gibi görünüyor. Peki konsol ne zaman satışa çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar, bakalım…

PlayStation 5 Pro Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Satışa Çıkacak?

PS5 Pro ABD fiyatı yaklaşık 700 dolar seviyesinde; Türkiye fiyatı ise 50 bin TL olarak açıklandı. PlayStation’ın Türkiye distribütörü Bilkom aracılığı ile satışa çıkacak olan cihaz 7 Kasım 2024’te raflarda yerini alacak. Konsolun özelliklerini kısaca listeleyelim: