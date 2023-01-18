Ana SayfaTeknoloji HaberleriSony, Apple iPhone 14 Sayesinde Gelir Artışı Elde Etti!

Sony, Apple iPhone 14 Sayesinde Gelir Artışı Elde Etti!

Sony, Apple'ın kamera yükseltmeleri sayesinde yıldan yıla gelir artışı bildiren tek büyük satıcı oldu. Sony Mobile'ın CIS gelirinin tahminen yarısına katkıda bulunan Apple, yıl boyunca iPhone kamera özelliklerini daha da geliştirdi.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
11

BYD Yeni Teknolojisinde Lastik Patlayınca Ne mi Oluyor?

BYD'nin premium markası YangWang, bu ayın başlarında bazı etkileyici teknik özellikler sunan ve özel Yisifang...

2022’de, küresel akıllı telefon görüntü sensörü pazarı, yıllık akıllı telefon sevkiyatlarının yaklaşık %11 düşmesi ve çoklu kamera benimseme eğiliminin yavaşlaması ile bir düşüşle karşı karşıya kalacak. Bu, CIS (CMOS görüntü sensörü) satışlarında bir daralmaya ve özellikle 8MP ve düşük megapiksel sensör için stok fazlalığının düzeltilmesine yol açtı.

Counterpoint’in Akıllı Telefon Kamera raporlarına göre, küresel akıllı telefon görüntü sensörü sevkiyatları 2021’e kıyasla %15 azaldı ve tüm büyük tedarikçiler değişen derecelerde düşüşler görüyor. Ancak, bu konuda öne çıkmayı başaran birkaç satıcı var.

Sony, Apple’ın kamera yükseltmeleri sayesinde yıldan yıla gelir artışı bildiren tek büyük satıcı oldu. Sony Mobile’ın CIS gelirinin tahminen yarısına katkıda bulunan Apple, yıl boyunca iPhone kamera özelliklerini daha da geliştirdi.

sonys-1
Source/Counterpoint

iPhone 14 Pro ve Pro Max, ana arka kamera için yeni bir A 48MP görüntü sensörü, daha büyük bir ultra geniş sensör ve otomatik odaklamalı öne bakan bir sensörle birlikte gelir. Bu yükseltmelerin bir sonucu olarak Sony, 2022‘nin ikinci yarısında her birimin 6 dolardan fazla veya yaklaşık 300 milyon dolarlık satış eklediğini tahmin ediyor.

Android kısmında, Samsung LSI ayrıca kamera iyileştirmeleri ve ürün karması trendinden yararlanarak sevkiyatlardaki keskin düşüşü kısmen dengeledi. Samsung, 2022’de 200 milyon adetlik beklenen sevkiyatla 0,7μm’nin altında yüksek çözünürlüklü seri üretim sensörlerinde ilk hamle avantajına sahip.

-- Reklam --

Apple İkinci Nesil HomePod’u Satışa Sundu!

Apple, daha ucuz bir mini sürümü satışa sunmak için orijinal HomePod akıllı hoparlör üretimini 2021'de durdurmuştu. Şimdi, yaklaşık iki...
Önceki İçerik
Apple İkinci Nesil HomePod’u Satışa Sundu!
Sonraki İçerik
Apple’a Rusya’dan Darbe – 17 Milyon Dolar Para Cezası
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021