Sony, Apple iPhone 14 Sayesinde Gelir Artışı Elde Etti!

2022’de, küresel akıllı telefon görüntü sensörü pazarı, yıllık akıllı telefon sevkiyatlarının yaklaşık %11 düşmesi ve çoklu kamera benimseme eğiliminin yavaşlaması ile bir düşüşle karşı karşıya kalacak. Bu, CIS (CMOS görüntü sensörü) satışlarında bir daralmaya ve özellikle 8MP ve düşük megapiksel sensör için stok fazlalığının düzeltilmesine yol açtı.

Counterpoint’in Akıllı Telefon Kamera raporlarına göre, küresel akıllı telefon görüntü sensörü sevkiyatları 2021’e kıyasla %15 azaldı ve tüm büyük tedarikçiler değişen derecelerde düşüşler görüyor. Ancak, bu konuda öne çıkmayı başaran birkaç satıcı var.

Sony, Apple’ın kamera yükseltmeleri sayesinde yıldan yıla gelir artışı bildiren tek büyük satıcı oldu. Sony Mobile’ın CIS gelirinin tahminen yarısına katkıda bulunan Apple, yıl boyunca iPhone kamera özelliklerini daha da geliştirdi.

Source/Counterpoint

iPhone 14 Pro ve Pro Max, ana arka kamera için yeni bir A 48MP görüntü sensörü, daha büyük bir ultra geniş sensör ve otomatik odaklamalı öne bakan bir sensörle birlikte gelir. Bu yükseltmelerin bir sonucu olarak Sony, 2022‘nin ikinci yarısında her birimin 6 dolardan fazla veya yaklaşık 300 milyon dolarlık satış eklediğini tahmin ediyor.

Android kısmında, Samsung LSI ayrıca kamera iyileştirmeleri ve ürün karması trendinden yararlanarak sevkiyatlardaki keskin düşüşü kısmen dengeledi. Samsung, 2022’de 200 milyon adetlik beklenen sevkiyatla 0,7μm’nin altında yüksek çözünürlüklü seri üretim sensörlerinde ilk hamle avantajına sahip.