Sony BRAVIA XR A80J OLED TV Özellikleri ve Fiyatı

Dünyanın ilk bilişsel zekalı TV’si olarak lanse edilen Sony BRAVIA XR A80J TV, OLED panel teknolojisi, 4K Ultra HD çözünürlük, Yüksek Dinamik Aralık (HDR) ve Google TV özellikleri ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Ürünün detaylı teknik özelliklerine geçmeden Sony’nin bu TV özelinde söylerdiklerine bi göz atalım istiyorum. Sony bu TV hakkında bizim de ilk defa duyduğumuz bazı terimleri kullandı. Hadi gelin bu detaylara birlikte bakalım.

Dünyanın İlk Bilişsel Zekalı TV’si

Sony BRAVIA XR, incelikli Cognitive Processor XR ile görüntüyü ve sesi bir üst seviyeye taşıyor. İnsanların nasıl gördüğünü ve duyduğunu anlar; sizi tamamen sahnenin içine çeken yepyeni bir deneyim sağlar.

Heyecanlandıran, duygulandıran ve tıpkı gerçek dünyadaymış gibi hissettiren tam sürükleyicilikten bahsediyoruz. BRAVIA XR™ TV’lerin geliştirilmesindeki en önemli açalarının bu özellik olduğuna değiniyorlar; Bu TV’ler, beynimizin düşünme ve tepki verme yöntemini taklit eden yepyeni Cognitive Processor XR™ işlemcisi üzerine kurulmuş.

Bilişsel Zeka Nedir?

Dünyayı algılayışımız, gözlerimizden ve kulaklarımızdan aynı anda beynimize gelen bilgilere dayalıdır. Bilindik Yapay Zeka renk, kontrast ve ayrıntı gibi unsurları ancak tek tek algılayıp analiz edebilir. Cognitive Processor XR ise tıpkı beynimiz gibi, her unsuru aynı anda çapraz analiz eder.

Cognitive Processor XR, bu gerçekliğe yakınlık hissini oluşturmak için ekranı yüzlerce bölgeye ayırır ve bu bölgelerdeki her nesneyi daha önce olmadığı kadar iyi tanımlar. Üstelik görüntüyü oluşturan yüz binlerce farklı unsuru bir saniye içinde çapraz analiz edebilir, tıpkı beyinlerimizin işleyişi gibi.

Bu detaylara bir başka yazımızda daha detaylı yer vereceğim. Ürünümüze gelecek olursak teknik özelliklerinden biraz bahsedelim.

Sony, bu TV’de kullandığı teknolojilere kendi isimlerini vermiş. Bunlar XR Picture, XR Sound, XR Colour, XR Contrast, XR Clarity, XR Motion XR Surround olarak karşımıza çıkıyor.

XR Picture

İnsan gözünün algıladığı gibi, olağanüstü OLED görüntüler

Derin, doğal ve gerçekçi bir hisse sahip nefes kesici OLED kontrastı karşımıza çıkıyor. Sony’nin oldukça başarılı işlemcisi, insan perspektifi analizini kullanarak göz açıp kapayana kadar yüz binlerce unsuru çapraz analizle optimum hale getiriyor. Eşsiz OLED paneli ile birlikte bu teknoloji, en üstün saf siyahlarla tamamen gerçekçi görüntüler sunmayı amaçlıyor.

XR Sound

Her sesi gerçekten sürükleyici bir deneyime dönüştürün

Cognitive Processor XR işlemcisi içeren gelişmiş ekran hoparlörü teknolojisi, her ses kaynağını sürükleyici bir ses deneyimine dönüştürüyor. Bu teknoloji sayesinde ne izlerseniz izleyin, sesi daha net ve doğru duyuyorsunuz.

XR Contrast

Saf siyahlar ve göz alan ışıklarla derinlik ve doku daha yoğun.

Cognitive Processor XR, çapraz veri analiziyle daha gerçekçi renk ve derinlik için görüntüleri insan gözünün odaklandığı şekilde iyileştirir. XR OLED Contrast ile parlaklık, parıltılarda daha yüksek seviyeler ve gölgede daha derin siyahlar için ayarlanır; ayrıntılar gölgelerde yutulmaz, patlayan vurgularda kaybolmaz.

XR Colour

Doğal ve güzel renklerden oluşan geniş bir palet

İnsan gözüne doğal ve güzel gelen renkleri görün. Cognitive Processor XR, eşsiz ekranın daha geniş bir renk paletine erişmesini ve her rengi gerçek dünyada görülen ince farklarla üretmesini sağlar. Daha geniş ton ve doygunlukla, çiçeklerde canlı tonlar ve gerçekçi dokular görülebilir. Solgun renkler dahi gerçekçi görünür.

XR Clarity

Kaybolan dokuyu akıllı teknolojiyle yeniden üretir.

XR 4K Görüntü Yükseltme ile her içerik ve kaynakta eğlence 4K’ya yakın çözünürlüktedir. Cognitive Processor XR işlemcisi büyük miktarda veriye erişir, kaybolan doku ve ayrıntıları gerçekçi görüntüler için akıllı teknolojiyle yeniden üretir. Bu teknoloji ile doğal görünümlü hayvan kürkü ve keskin hatlı kayalar gibi ayrıntıları rahatlıkla farkedebilirsiniz.

XR Motion

Bulanık olmayan hızlı sahneler için akıllı hareket işleme

XR Motion teknolojisi ile spor müsabakalarını ve aksiyon dolu hızlı filmleri izlemek artık çok daha keyifli hale geliyor. XR Motion Clarity™ özellikli Cognitive Processor XR teknolojisi çapraz veri analiziyle aksiyonun her an akıcı, parlak ve net olmasını sağlıyor.

XR Sound Position

Ekran hoparlördür, ses hareketle mükemmel uyum içindedir.

XR Sound Position, dünyayı algılayışımızla uyumlu bir ses deneyimi için size görüntünün arkasındaki sesin gerçekçiliğini sunar. Bu BRAVIA XR 4K OLED TV’de ekran aynı zamanda hoparlör olduğundan, tamamen sürükleyici bir deneyim için ses ekrandakilerle hassas bir şekilde eşleşir.

XR Surround

Tüm eğlence içerikleriniz 3D surround sese yükseltilir.

BRAVIA XR ile izlediğiniz her şeye gerçek surround ses eklenir. XR Surround, yanlardan ve dikey olarak surround ses üretir; böylece tavan içi veya yukarı dönük hoparlörler olmadan 3D ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

Teknik Özellikleri

Model XR-55A80J

139 cm (55 inç) XR-65A80J

164 cm (65 inç) XR-77A80J

195 cm (77 inç) Ekran Boyutu (inç) 55 inç (54,6 inç) 65 inç (64,5 inç) 77 inç (76,7 inç) Ekran Boyutu (cm) 139 cm 164 cm 195 cm Standsız TV Boyutu

(G x Y x D) 122,7 x 71,2 x 5,3 cm 144,8 x 83,6 x 5,3 cm 172,2 x 99,9 x 5,4 cm Standla Birlikte TV Boyutu

(G x Y x D) 122,7 x 73,5 x 33,0 cm 144,8 x 85,9 x 33,0 cm 172,2 x 102,2 x 36,7 cm Ambalaj Kutusu Boyutu

(G x Y x D) 135,2 x 82,8 x 18,4 cm 158,0 x 95,8 x 18,4 cm 185,8 x 113,0 x 18,8 cm Standsız TV Ağırlığı 17,8 kg 22,3 kg 28,9 kg Ambalaj Kutusu Ağırlığı 25 kg 31 kg 40 kg Wi-Fi Standardı Wi-Fi® Onaylı 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi® Onaylı 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi® Onaylı 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth Versiyonu 4.2 4.2 4.2 Bluetooth Profil Desteği HID (fare/klavye bağlanabilirliği)

HOGP (Düşük Enerjili cihaz bağlanabilirliği)

SPP (Seri Bağlantı Noktalı Profil)

A2DP (stereo ses)

AVRCP (AV uzaktan kumanda)

HID (fare/klavye bağlanabilirliği)

HOGP (Düşük Enerjili cihaz bağlanabilirliği)

SPP (Seri Bağlantı Noktalı Profil)

A2DP (stereo ses)

AVRCP (AV uzaktan kumanda) HID (fare/klavye bağlanabilirliği)

HOGP (Düşük Enerjili cihaz bağlanabilirliği)

SPP (Seri Bağlantı Noktalı Profil)

A2DP (stereo ses)

AVRCP (AV uzaktan kumanda) Dahili Chromecast Var Var Var Apple AirPlay Var Var Var Apple Homekit Var Var Var RF (Karasal/Kablo Bağlantı Girişleri 1 1 1 IF (Uydu) Girişleri 2 2 2 Komponent Video (Y/PB/PR) Girişleri Yok Yok Yok Kompozit Video Girişleri S-Center Hoparlör Girişi x1 ile Hibrit (Yan, Mini jak) S-Center Hoparlör Girişi x1 ile Hibrit (Yan, Mini jak) S-Center Hoparlör Girişi x1 ile Hibrit (Yan, Mini jak) RS-232C Girişleri Yok Yok Yok HDMI Girişleri 4 (1 Yanda/3 Altta) 4 (1 Yanda/3 Altta) 4 (1 Yanda/3 Altta) HDCP HDCP 2.3 (HDMI™1/2/3/4 için) HDCP 2.3 (HDMI™1/2/3/4 için) HDCP 2.3 (HDMI™1/2/3/4 için) HDMI-CEC Var Var Var HDMI 2.1 Desteği 4K120/eARC/VRR/ALLM 4K120/eARC/VRR/ALLM 4K120/eARC/VRR/ALLM HDMI Ses Dönüş Kanalı (ARC) Var (eARC/ARC) Var (eARC/ARC) Var (eARC/ARC) Değişken Yenileme Hızı Var (HDMI™3/4 için) Var (HDMI™3/4 için) Var (HDMI™3/4 için) Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) Var (HDMI™3/4 için) Var (HDMI™3/4 için) Var (HDMI™3/4 için) Dijital Ses Çıkışları 1 1 1 Kulaklık Çıkışı 1 1 1 USB Bağlantı Noktaları 2 (Yanda) – 1 (Altta) 2 (Yanda) – 1 (Altta) 2 (Yanda) – 1 (Altta) USB HDD Kayıt Var Var Var USB Sürücü Format Desteği FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS USB’den Oynatma Codec’leri MPEG1:

MPEG1/MPEG2PS:

MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):

MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):

AVC,MPEG4,HEVC/AVI:

Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):

VC1/MOV:

AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:

Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:

VP8/3GPP:

MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG;

WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW MPEG1:

MPEG1/MPEG2PS:

MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):

MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):

AVC,MPEG4,HEVC/AVI:

Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):

VC1/MOV:

AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:

Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:

VP8/3GPP:

MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG;

WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW MPEG1:

MPEG1/MPEG2PS:

MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):

MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):

AVC,MPEG4,HEVC/AVI:

Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):

VC1/MOV:

AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:

Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:

VP8/3GPP:

MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG;

WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW Ekran Tipi OLED OLED OLED Ekran Çözünürlüğü 3840 x 2160 Piksel 3840 x 2160 Piksel 3840 x 2160 Piksel HDR Uyumluluğu Var (HDR10, HLG, Dolby Vision) Var (HDR10, HLG, Dolby Vision) Var (HDR10, HLG, Dolby Vision) Resim İşlemcisi Cognitive Processor XR Cognitive Processor XR Cognitive Processor XR Netlik Geliştirme Dual database processing

XR 4K Görüntü Yükseltme

XR Super Resolution Dual database processing

XR 4K Görüntü Yükseltme

XR Super Resolution Dual database processing

XR 4K Görüntü Yükseltme

XR Super Resolution Renk Geliştirme Live Colour™ Teknolojisi

XR Smoothing

XR Triluminos Pro™ Live Colour™ Teknolojisi

XR Smoothing

XR Triluminos Pro™ Live Colour™ Teknolojisi

XR Smoothing

XR Triluminos Pro™ Kontrast Geliştirme Dinamik Kontrast Geliştirici

OLED XR Contrast

Pixel Contrast Booster

XR HDR Remaster Dinamik Kontrast Geliştirici

OLED XR Contrast

Pixel Contrast Booster

XR HDR Remaster Dinamik Kontrast Geliştirici

OLED XR Contrast

Pixel Contrast Booster

XR HDR Remaster Hareket Geliştirici XR Motion Clarity, Otomatik mod XR Motion Clarity, Otomatik mod XR Motion Clarity, Otomatik mod Video Sinyali Desteği HDMI™ sinyali: 4096x2160p (24, 50, 60 Hz)

3840x2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)

1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz)

1080/24p, 1080i (50, 60 Hz)

720p (30, 50, 60 Hz)

720/24p

576p

480p HDMI™ sinyali: 4096x2160p (24, 50, 60 Hz)

3840x2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)

1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz)

1080/24p, 1080i (50, 60 Hz)

720p (30, 50, 60 Hz)

720/24p

576p

480p HDMI™ sinyali: 4096x2160p (24, 50, 60 Hz)

3840x2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)

1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz)

1080/24p, 1080i (50, 60 Hz)

720p (30, 50, 60 Hz)

720/24p

576p

480p Görüntü Modları Canlı, Standart, Sinema, IMAX Enhanced, Oyun, Grafik, Fotoğraf, Özel, Dolby Vision Parlak, Dolby Vision Karanlık, Netflix calibrated Canlı, Standart, Sinema, IMAX Enhanced, Oyun, Grafik, Fotoğraf, Özel, Dolby Vision Parlak, Dolby Vision Karanlık, Netflix calibrated Canlı, Standart, Sinema, IMAX Enhanced, Oyun, Grafik, Fotoğraf, Özel, Dolby Vision Parlak, Dolby Vision Karanlık, Netflix calibrated Ses Güç Çıkışı 10 W + 10 W + 10 W 10 W + 10 W + 10 W 20 W + 20 W + 10 W Dolby Ses Format Desteği Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos DTS Ses Format Desteği DTS® Digital Surround DTS® Digital Surround DTS® Digital Surround İşletim Sistemi Android TV Android TV Android TV Dahili Depolama Alanı 16 GB 16 GB 16 GB Uygulama Mağazası Var (Google Play Store) Var (Google Play Store) Var (Google Play Store) Yıllık Enerji Tüketimi 106 kWh/1000 sa 106 kWh/1000 sa 106 kWh/1000 sa Güç Tüketimi (Bekleme Modu) 0,50 W 0,50 W 0,50 W Çerçeve Tasarımı Metal Düz Yüzey Metal Düz Yüzey Metal Düz Yüzey Çerçeve Rengi Titanyum Siyah Titanyum Siyah Titanyum Siyah Stand Tasarımı Alüminyum Katmanlı stant Alüminyum Katmanlı stant Alüminyum Katmanlı stant Stand Rengi Titanyum Siyah Titanyum Siyah Titanyum Siyah Uzaktan Kumanda Standart Uzaktan Kumanda Standart Uzaktan Kumanda Standart Uzaktan Kumanda Tuner Sayısı (Karasal/Kablo) 2 (Dijital)/1 (Analog) 2 (Dijital)/1 (Analog) 2 (Dijital)/1 (Analog) Tuner Sayısı (Uydu) 2 2 2 TV Sistemi (Dijital Karasal) DVB-T/T2 DVB-T/T2 DVB-T/T2 TV Sistemi (Dijital Kablo) DVB-C DVB-C DVB-C TV Sistemi (Dijital Uydu) DVB-S/S2 DVB-S/S2 DVB-S/S2 CI + Var Var Var

Sony BRAVIA XR A80J’nin teknik detaylarından da bahsettikten sonra yavaş yavaş incelemenin sonuna geliyoruz. Bu TV yakında satışa çıkacak ve henüz bir fiyat bilgisi açıklanmadı.

1 - 4

Genel bir değerlendirmede bulunacak olursak Sony, Samsung ve LG gibi ince TV’ler üretemiyor fakat içerisindeki yazılımları olabildiğince ileri seviyede sunuyor. Kendi güçlü işlemcisi ve bu işlemci ile birlikte çalışan argümanlar bu TV’yi mükemmel kılıyor.

Eğer ki çok ince olsun duvara astığımda şık dursun diyenlerden değilseniz, üstün performans ve inanılmaz kullanıcı deneyimi sunan bu TV’leri satın almayı düşünebilirsiniz. Samsung ve LG gibi TV’lerden bir miktar daha pahalı olacağını da unutmayın. Bu TV hakkında yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.