Sony InZone M3 Oyun Monitörü İle Tanışın – Performansta Çok İyi

899 dolar değerindeki Sony InZone M9 oyun monitörünün çıkışından aylar sonra, Sony‘nin InZone 1080p modeli artık piyasada yer almayı başardı. Ancak aynı özellikler vaat ediyor ve daha düşük bir çözünürlükte çalışıyor.

Benzer bir 27 inç boyutu ve PS5’e benzer siyah üzerine beyaz görünümüyle InZone M3, 529 dolar fiyatla geliyor ve şu anda stokta mevcut. Bu ekran, Sony’nin fanatik PlayStation tutkunları dışındaki tüketicilere hitap eden teknoloji üretme konusundaki olağanüstü yılını tamamlıyor.

En büyük fark, IPS panelinin 4K’dan 1080p çözünürlüğe geçmesi diyebiliriz. Bu ekran yerel olarak 1440p’yi desteklemiyor, ancak PS5 desteği taşıyor. Ek olarak, M3’ün ekranı, özellikle HDR başlıkları gösterirken M9’un ekranına olağanüstü kontrast sağlayan tam dizi yerel karartma içermiyor. Bunun yerine M3, 400 nit maksimum parlaklıkla kenar aydınlatması var.

Bu 1080p monitör, QHD monitörlerle aynı fiyata sahip olsa da, M3 diğer karşılaştırılabilir boyuttaki modellere göre hâlâ avantajlara sahip. Xbox Series X/S, PS5 ve PC’ler (G-Sync uyumluluğu ile) için 240 Hz yenileme hızına, otomatik düşük gecikme moduna ve değişken yenileme hızı vaat ediyor.

HDMI 2.1, DisplayPort ve USB-C üzerinden birden fazla cihaz bağlantısını destekliyor. Otomatik KVM anahtarı sayesinde aynı fare ve klavyeyi kullanarak iki bilgisayarı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca duvar montajı da yapabilirsiniz.