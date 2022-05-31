Sony Kingdom Hearts 20th Anniversary Tanıtıldı!

Bir RPG dizisi olan Kingdom Hearts, 2022’de 20. yıl dönümünü kutluyor. Bu vesileyle, Japon markası Sony; amiral gemisi TWS kulaklıklarının ve Walkman’ın iki sınırlı sayıda sürümünü duyurdu. Birincisi Sony WF-1000XM4, ikincisi ise Walkman NW-A105 model numarasına sahip.

Hem Sony WF-1000XM4 hem de Walkman NW-A105 Kingdom Hearts 20th Anniversary sınırlı sayıdaki cihazlar Siyah renkte geliyor. TWS kulaklıklardaki dairesel yüzey, Kingdom Hearts oyunundan tasarım öğelerinin yanı sıra 20. yıl dönümü logosuna sahip.

WF-1000XM4’ün saklama kutusu ayrıca satranç tahtası benzeri görsellerle geliyor. TWS kulakiçi kulaklıklar, gürültü engelleme teknolojisi; LDAC codec bileşeni, DSEE Extreme, kemik iletim sensörü; hassas ses alma ve sohbete konuşma özelliği gibi amiral gemisi özellikleri bir araya getiriyor.

Sony Walkman NW-A105 ayrıca arka panelinde 20. yıl dönümü logosuyla birlikte satranç tahtası görünümlü bir tasarıma sahip. Medya oynatıcı, Android kullanıcı arayüzü için özel bir Kingdom Hearts dış görünümüyle geliyor.

Ek olarak, iki ses cihazından birini satın alan ilgilenen müşteriler; yüksek kaliteli Kingdom Hearts tema şarkısı ‘Hikari’ye erişebilecekler. Kingdom Hearts hayranları, 20. yıl dönümü temalı ürünleri kesinlikle takdir edecekler.