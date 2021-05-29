Sony’nin Yeni Kablosuz Kulaklığı Ortaya Çıktı!

Japon devi Sony, akıllı telefon pazarında eskisi kadar başarılı olamıyor olsa da şirket diğer teknolojik alanlarda oldukça iyi başarılar gösteriyor. Şirket oyun konsolunun yanı sıra kulaklık ve sensörler gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Bugünde daha önceden sızdırılan yeni bir Sony kablosuz kulaklığın yeni bir videosu yayınlandı.

Daha öncende de çok sızıntısı yapılan yeni kulaklık WF-1000XM4 olarak karşımıza çıkıyor. Özel V1 işlemci ile gelen yeni kulaklıklar, amiral gemisi sınıfı akıllı telefonlara hitap ediyor. Bununla birlikte dahili ve harici çift geri beslemeli gürültü azaltma modülü sayesinde kulaklıklar aktif gürültü engelleme sistemini geliştirmiş bir şekilde sunuluyor.

Yeni WF-1000XM4 kablosuz kulaklık, yükseltilmiş bir Bluetooth bağlantısı, Hi-Res Audio, 360 Reality Audio ve DSEE EXTREME gibi birçok özelliğe sahip durumda. Sony, görüşmeler sırasındaki ses kalitesini arttırarak kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor. WF-1000XM4 aynı zamanda IPX4 sertifikasına sahip ve böylelikle suya toza karşı dayanıklı bir yapı ile geliyor.







Google Asistan desteği bulunan kulaklık, tek şarjla 24 saat pil ömrü sunuyor. Cihaz USB-Type C veya kablosuz Qi ile şarj edilebiliyor. Pil konusunda firma dakikalık bir şarj ile dakika pil ömrünün olabileceğini söylüyor. Şuan için ne zaman sunulacağı bilinmeyen kulaklığın, sızdırılanlara göre 280 Euro fiyat etiketi olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Siyah ve Gümüş renk seçenekleri de cihazla birlikte sunulacak.