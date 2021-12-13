Sony Özel PlayStation 5 Kapaklarını Piyasaya Sürüyor

Geçtiğimiz günlerde Sony Özel PlayStation 5 Kapaklarını piyasaya süreceğini duyurdu. Sony’nin kendi resmi sitesinde 55 dolarlık PlayStation’ın beş rengini piyasaya sürdüğünü biliyoruz. Bunlar, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü DualSense kontrolleriyle birlikte gidecek ve aynı galaksiden ilham alan temada üç yeni renk sunacak.

Konsol kapakları (ve uyumlu kontrolörler) Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue ve Galactic Purple renklerinde olacak. Şirket, yaptığı açıklamada “Sadece orijinal beyaz PS5 konsol kapaklarınızı çıkarın ve yenilerini yerine oturtun” dedi. “PS5 konsol kapakları, hem Ultra HD Blu-ray disk sürücüsüne sahip PS5 hem de PS5 Digital Edition için mevcut olacak.”

Midnight Black ve Cosmic Red PS5 konsol kapakları ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Avustralya ve Çin dahil olmak üzere belirli bölgelerde Ocak 2022‘den itibaren satışa sunulacak. Nova Pink, Galactic Purple ve Starlight Blue modelleri, 2022‘nin ilk yarısında aynı yerlerde piyasaya sürülecek.

Hatırlayacağınız gibi, Sony kısa süre önce Kozmik Kırmızı ve Gece Yarısı Siyahı renklerinde yeni DualSense kablosuz kontrol cihazlarını piyasaya sürdü. Şimdi, diğer üç renkte (Nova Pink, Starlight Blue ve Galactic Purple) yeni kontrol cihazlarını Ocak 2022’de katılımcı perakendecilerde küresel olarak 75 $ karşılığında piyasaya sürecek.

Bir hatırlatma olarak, geçen yıl PlateStation adlı bir şirket, kiraz kırmızısı, siyah ve orman kamuflajı gibi renklerde yedek PS5 kapaklarını açıkladı. Ancak şirket daha sonra Twitter‘da Sony ile “patent ve fikri mülkiyet sorunları nedeniyle” tüm siparişleri iptal edeceğini ve geri ödemeleri gerçekleştireceğini duyurdu.

Şimdi Sony’nin fikri mülkiyet haklarını neden bu kadar güçlü bir şekilde ileri sürdüğünü anlayabiliyoruz. Yarı iletken sıkıntısı nedeniyle istediği kadar PS5 konsolu satamadığı düşünüldüğünde, bunun gibi aksesuarlar başka bir gelir akışı sağlayacaktır. Evet, konsol rengi ve tasarımı o kadar önemli değil, ancak yeni kapaklar beyaza o kadar meraklı olmayan birçok insan için iyi bir seçenek.

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