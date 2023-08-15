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Sony PlayStation 5 Slim’in tasarımı böyle olacak!

PS5 Slim, normal modelden daha ince bir iç çerçeveye sahip bir gövdeyle gelecek. Temel modeldeki tekli USB-A ve USB-C seçeneklerinin aksine ön tarafta iki yeni USB-C bağlantı noktası barındırıyor.

Ayşen Sıla

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Sony‘nin PlayStation 5 Slim olarak adlandırılacak yeni bir PlayStation 5 modeli üzerinde çalıştığına inanılıyor. Şirket, önceki PS4 neslinde de Slim modelini piyasaya sürdü ve bu model, normal versiyondan daha ince bir forma sahip olacak. Şimdi, sızan yeni bir video bize bu model hakkında daha net bir fikir verdi.

Bunun gerçekten PS5 Slim olup olmadığı şu anda bilinmiyor, ancak orijinal gibi görünüyor. Videoya bakıldığında PlayStation 5 Slim modeli, tasarım olarak PS5’e benziyor.

Ancak, birkaç tasarım değişikliği var. Slim modeli, dört yan panel ve panelin ortasında PlayStation 4’e benzer bir oyuk ile genel formu koruyor. Bununla birlikte, disk sürücü yuvası nedeniyle bir tarafta belirgin bir kısım var.

PlayStation-5-Slim

PS5 Slim, normal modelden daha ince bir iç çerçeveye sahip bir gövdeyle gelecek. Temel modeldeki tekli USB-A ve USB-C seçeneklerinin aksine ön tarafta iki yeni USB-C bağlantı noktası barındırıyor.

Daha önceki raporlara göre Sony, yenilenen PS5 modelini AMD’den daha fazla güç verimli 5nm APU ile donatmayı planlıyor. Bu yonga seti, gelecek konsolun daha ince profiliyle iyi eşleşecek.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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