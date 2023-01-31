Sony, PlayStation 5 tedarik sorunlarını çözüyor

Sony, ikinci nesil VR kulakları için çıkış tarihini açıkladı. Bu tarih 22 Şubat ve bu tanıtım ile beraber Sony, PlayStation 5 tedarik sorunlarının nihayet bittiğini duyurmayı amaçlıyor.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’daki kullanıcılar, yeni piyasaya sürülen DualSense Edge denetleyicisi gibi oyunlar ve aksesuarlar da sunan direct.playstation.com adresinden çevrimiçi olarak bir PS5’i rahatlıkla sipariş edebilirler.

Bu site ayrıca PSVR2 kulaklığı ve Horizon Call of the Mountain paketi için ön sipariş seçeneklerine de sahiptir. Tabii ki, PlayStaion seçkin satıcılardan da temin edilebilir.

PS5, 2020 yılının sonlarına doğru piyasaya sürüldü ve sınırlı tedarik sorunlarıyla geldi. Sorunlar 2021 yılında da devam etti ve 2022 yılında da maalesef bu sorun çözülmedi. Hatta Sony, bileşen tedariki ve lojistik konusunda sorun yaşadığı için üretimi azaltmak zorunda kaldı, bu nedenle sorunlar 2022’de de devam etti.

PlayStation 5 DualSense Edge PlayStation VR2

Ancak tüm bunlar geçmişte kaldı, Sony 2023 yılını “artan PS5 konsol arzıyla” karşılıyor. Marka bunula ilgili ilginç bir video de paylaştı. İlk klip aşağıda, daha fazlası için PlayStation’ın sosyal medya hesaplarını takip edebilir ya da burayı ziyaret edebilirsiniz.

Square Enix, PS5 ve PC’de Forspoken’ı piyasaya sürdü ve 2023’te gelecek çok sayıda oyun var – bazı yeni oyunlar, bazı yeniden yapımlar ve bazı genişletmeler. İşte kısa bir özet:

PlayStation VR2‘ye geri dönersek, kulaklığın (iki denetleyicili) maliyeti 550 $. Birkaç hafta önce Sony, VR destekli 13 oyun daha duyurdu ve toplamda oyun sayısı 30’un üzerine çıktı.

PSVR2 ön sipariş kampanyası Kasım ayından beri yayında, bu nedenle Sony’nin yeni kulaklığın oyuncular tarafından nasıl karşılanacağına dair iyi bir tahmini var ve görünüşe göre haberler şirketin umduğu kadar iyi değil. Bloomberg, Sony’nin bu çeyrek için üretim hedefini 1 milyon adede indirdiğini bildirdi.

Görünüşe göre şirket, Nisan 2023’ten Mart 2024’e kadar olan nakliye hedefinin yalnızca 1,5 milyon adede ayarlanmasıyla ilk sipariş akınından sonra işlerin yavaşlamasını bekliyor. Yüksek maliyet tüketicileri caydırmış olabilir – dijital PS5 400 $, CD olan versiyonu 500 $, bu nedenle PSVR2’nin maliyeti konsolun kendisinden daha pahalı.