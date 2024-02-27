Sony PlayStation Bölümünde İşten Çıkarmalar Sürüyor

Şirket Salı günü yaptığı açıklamada, Sony’nin PlayStation bölümünde yaklaşık 900 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Sony, son haftalarda ve aylarda büyük kesintileri duyuran son şirket olduğundan, kesintiler bölümün küresel iş gücünün yüzde 8’ini etkiliyor. Sony ayrıca İngiltere’deki Londra Stüdyosunu kapatacağını duyurdu.

Sony 900 çalışanını işten çıkarıyor

PlayStation şefi Jim Ryan çalışanlara yazdığı bir notta, “Dikkatli bir değerlendirme ve birkaç ay süren birçok liderlik tartışmasının ardından, işi büyütmeye ve şirketi geliştirmeye devam etmek için yapılması gereken değişikliklerin net olduğu ortaya çıktı. Geri adım atmalı, işimize bütünsel olarak bakmalı ve şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğine odaklanarak ilerlemeli ve topluluğumuz için mümkün olan en iyi deneyimleri sunmalıydık.” dedi.

​Ayrı bir gönderide PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst, şirketin Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla ve Firesprite stüdyolarının etkileneceğini ve kesintilerin Amerika, Japonya, EMEA ve APAC bölgelerindeki çalışanları etkileyeceğini söyledi. Hulst, çeşitli gelişim aşamalarında devam eden bazı projelerin ilerlemeyeceğini söylüyor.