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Teknoloji Haberleri

Sony PlayStation Hesapları İçin Geçiş Anahtarları Desteği Sunuyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
22 Şubat 2024
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Sony PlayStation Hesapları İçin Geçiş Anahtarları Desteği Sunuyor

Sony, X/Twitter’da yayınlanan yeni bir gönderide, insanların bugün ilerleyen saatlerde geçiş anahtarlarını kullanarak PlayStation hesaplarına giriş yapabileceklerini duyurdu. Bir destek sayfasında şirket ayrıca geçiş anahtarları desteğinin PlayStation web sitesinde, PlayStation uygulamalarında ve PlayStation cihazlarında mevcut olacağını da ortaya koyuyor.

Sony PlayStation Hesapları İçin Geçiş Anahtarları Desteği Sunuyor

PlayStation hesapları için yeni özellik geldi

İnsanlar PlayStation’daki hesapları için bir geçiş anahtarı oluşturduktan sonra, parmak izi tarayıcısı ve cihaz pini/desen/şifresi gibi biyometrik kimlik doğrulama kullanarak kimliklerini doğrulayarak Android telefonlarından bu hesaba giriş yapabilecekler. iPhone’unuz varsa Face ID, Touch ID ve cihaz şifresini kullanarak giriş yapabileceksiniz.

Geçiş anahtarları, parolalara kıyasla daha güvenli ve kullanışlı kabul edilir. Şu anda geçiş anahtarları Android 9 ve daha yenisi, iOS 16 ve daha yenisi, iPadOS 16 ve daha yenisi ve MacOS Ventura ve daha yenisi üzerinde mevcuttur. Son zamanlarda Google, Microsoft, Best Buy, PayPal ve eBay dahil olmak üzere birçok şirket geçiş anahtarları için destek ekledi.

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