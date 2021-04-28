Sony Playstation Uygulaması Play Store’da 100 Milyon İndirildi!

Sony’nin en yeni PlayStation 5’i, elde edilmesi zor olduğu için şu anda hala ender bir oyun konsolu olarak karşımıza çıkıyor. Son küresel stok kıtlığı da bu sorunlara yardımcı olmadı. Kıtlığa rağmen son veriler, Google Play Store’daki Playstation uygulamasının 100 milyon kez indirildiğini gösteriyor.

Uygulama yalnızca PS4 ve PS5’i desteklediğinden, 100 milyon indirme gerçekten de marka için büyük bir ilerleme. Bu nedenle, PS5 henüz çok fazla kullanıcı görmediğinden, indirmelerin çoğu büyük olasılıkla PS4 kullanıcılarından geliyor. Sony, PS5’in piyasaya sürülmesinden sonra PS4 oyunlarında sürekli olarak büyük indirimler sunmaya başladı. Bu, daha fazla kullanıcıyı çekmiş olabilir.

Android için Playstation uygulaması, kullanıcılara oyunların satın alınabileceği Sony PlayStation mağazasına kolay erişim sağlıyor. Mağazaya konsolunuzdan değil, doğrudan akıllı telefonunuzdan girmeniz gerekmediğinden, kullanıcılara mevcut herhangi bir anlaşmaya hızlı bir şekilde katılma olanağı sunuyor. Uygulama, Sony Playstation hayranları için hayati önem taşıyor.

Playstation uygulaması Play Store’da ücretsiz olarak bulunuyor. iPhone kullanıcıları için eşit derecede bir iOS sürümü de var. İOS sürümü, Android sürümünden daha yüksek bir derecelendirmeye sahip olsa da, bu sürümün toplam indirme sayısı hakkında bilgi bulunmuyor.