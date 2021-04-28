Sony, PlayStation ve Xperia Satışlarında İyi Gelişmeler Yaşıyor!

Sony, geçtiğimiz günlerde 2020 yılı mali raporunu resmi olarak yayımladı. Yayımlanan rapora göre şirketin PS5 satışları oldukça iyi durumda olurken aynı zamanda şirket mobil bölümünde yeni Xperia serisi ile satışlarını arttırmış durumda. Ancak şirketin raporunda ürettiği lens yani görüntü bölümü ABD ve Çin arasında yaşanan siyasal sıkıntılar nedeniyle zorlu günler geçirmişe benziyor. Raporun mobil bölümüne baktığımızda şirket üretim maliyetlerini oldukça düşürmüş ve kar elde etmeye başlamış durumda. Geçen yıl 21.5 milyon YEN zarar eden şirket bu yıl 27.6 milyon YEN kar elde etmeyi başardı.

Ayrıca yeni Xperia serisi cihazlar işletme gelirini 70 milyon YEN‘den 74.1 milyon YEN‘e çıkarmış durumda. Bu da birim başına oldukça yüksek ortalama satış rakamı demek oluyor. Şirket elektronik bölümünü mobil bölüm ile birleştirince satışlarında oldukça fazla kar elde etmeye başladı. Ancak şirket çeyrek satışlarında Xperia serisinde düşüş yaşadı. Bir önceki yıl 1.3 milyon satışlar bu yıl 1 milyona düşmüş durumda.

Raporun oyun konsolu bölümüne baktığımızda ise şirketin Ocak ve Mart ayları arasında 3.3 milyon PS5 satışlarını toplamda 7.8 milyona çıkarmış durumda. Bu satış rakamı aynı şekilde piyasa sürülen PS4‘ten daha fazla. Bilindiği üzere dünyayı etkisi altın alan Covid-19 salgını da bu satışları oldukça etkiledi. Şirket artan yüksek talebi karşılamak için üretim yapmaya devam ediyor.

Yapılan açıklamalara göre PS5‘in bir önceki nesil PS4‘de ki 100 milyon satış rakamına ulaşması için oldukça fazla bir zamana ihtiyacı olduğu ifade edildi. Bununla birlikte PlayStation Plus ile satılan oyunlar geçen yıla göre %34 büyüyerek 2.66 trilyon YEN‘e ulaştı. Satılan oyunlar işletme gelirini ise 342.2 milyar YEN‘e çıkardı. Tüm mali raporda PS5 ve PS4 satışları toplamda 338.9 milyona ulaştı ve bunun 58.4 milyonu yanı %17 kısmı Sony‘nin kendi oyun stüdyosundan sağlandı.

Şirketin görüntü bölümünü raporuna baktığımızda ABD ve Çin arasında yaşanan siyasal sorunlar nedeniyle oldukça fazla zarar gördüğü belli oldu. Yapılan üretimlerin sevkiyatları ABD‘nin ihracat kısıtlamaları yüzünden askıya alındı ve bu nedenle 7.2 milyar YEN zarar edilmiş oldu. Şirket bununla birlikte görüntü sensörlerinde yıl içerisinde genel bir düşüş bekliyor. Yayımlanan raporda da işletme geliri 145.9 milyar YEN‘e düştüğünü görebiliyoruz.