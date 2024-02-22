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Teknoloji Haberleri

Sony PlayStation VR2 Başlığını PC Uyumlu Hale Getiriyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
22 Şubat 2024
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Sony Playstation VR2 Başlığını PC Uyumlu Hale Getiriyor

Sony’nin PlayStation VR2 kulaklığı yalnızca PS5 ile çalışacak şekilde tasarlandı ancak şirket şu anda PC desteğini test ediyor. Orijinal PSVR kulaklığı PC için resmi olmayan bir destek alırken, Sony şimdi PSVR 2 sahiplerinin kulaklığı bir PC oyun donanımına bağlamasına izin vermek için çalıştığını söylüyor.

Sony Playstation VR2 Başlığını PC Uyumlu Hale Getiriyor

PSVR2 cihazının uyumluluğu artıyor

Şimdiye kadar Sony, PlayStation VR2 kulaklığının bir PC’de çalıştırılmasına ilişkin sorulardan kaçınıyordu. Bir yıl önce Sony’ye PC için PSVR 2 desteğini sormuştuk ancak şirket yalnızca “PSVR2, PS5 konsoluyla kullanılmak üzere oluşturuldu” yanıtını verdi. Geçtiğimiz yıl kulaklığı PC’de test ettiğimizde Windows tarafından ikinci ekran olarak algılandı ancak SteamVR kulaklığı tanımadı.

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