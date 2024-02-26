Sony PS5 Pro Özelliklerini Sektöre Açıklamaya Hazırlanıyor

İçeriden bilinen bir kişi, Sony Interactive Entertainment’ın yakın zamanda PS5 Pro özelliklerini sektörde daha geniş çapta paylaşmaya başladığını ortaya çıkardı. Bir orta ölçekli üçüncü taraf yayıncı yakın zamanda yükseltilmiş donanım hakkında bir sunum aldığını iddia ederek, Sony’nin yakın gelecekte halka açık bir açıklamaya hazırlanabileceğini gösteriyor.

PS5 Pro modelinin ayrıntıları açıklanmaya başlanıyor

Söz konusu rapor PlayStation’ın içinden ve Sacred Semboller’in sunucusu Colin Moriarty’den geldi. YouTube programının yakın tarihli bir bölümünde Moriarty, orta ölçekli bir üçüncü taraf yayıncıdaki bir kişi tarafından kendisine şirketin PS5 Pro teknik özelliklerine sahip olduğunun açıkça söylendiğini söyledi.

Moriarty ayrıca birinci taraf ve ikinci taraf geliştiricilerin PS5 Pro ayrıntılarına zaten erişebildiği yönündeki raporları da doğruladı. Ancak geliştirici kitleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Aralık 2022’de, içeriden bilinen bir başka kişi Tom Henderson, geliştirici kitlerinin muhtemelen büyük üçüncü taraf ortaklar olan yayıncılara ulaşmaya başladığını iddia etti.