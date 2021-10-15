Sony ve Meizu El Ele Verdi – Yeni Özellikler Yolda!

Sony, Çin’deki amiral gemisi akıllı telefonu için Meizu ile el ele veriyor. Şirket şimdi Çin pazarına daha iyi hitap etmek için; Xperia 1 III amiral gemisi cep telefonuna Meizu uygulamalarını ve hizmetlerini dahil edecek.

Japon teknoloji devinden yapılan resmi açıklamaya göre; her iki firma da bugün (15 Ekim 2021) erken saatlerde stratejik bir ortaklığa giriyor. İşbirliği, şirketler arası hizmetleri ve uygulamaları Çin’deki Xperia 1 III amiral gemisi akıllı telefonunda sunacak.

Bu, önceden yüklenmiş uygulamalarla gelen cihazı; veya kullanıcıların; Xperia 1 III ve bölgedeki daha yeni cihazlarda; Meizu’nun Flyme Android dış görünümünden birkaç uygulama indirmesine izin veren cihazları içeriyor.

Başka bir deyişle, yeni Sony Xperia akıllı telefonun; Çinli kullanıcıları artık haber, e-posta ve hava durumu ile ilgili hizmetlerle; birlikte Flyme uygulama mağazasını indirecek.

Bununla birlikte, kullanıcıların görünüşe göre Ekim ayında cihazlara aktarılan sistem güncellemesine ihtiyacı var. Resmi duyuruya göre; “Stratejik işbirliği döneminde Sony ve Meizu; farklı ürünler üzerinde daha fazla Flyme işlevi ve uygulama işbirliği olanaklarını daha da keşfedecek.”