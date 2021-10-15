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Sony ve Meizu El Ele Verdi – Yeni Özellikler Yolda!

Japon teknoloji devinden yapılan resmi açıklamaya göre, her iki firma da bugün (15 Ekim 2021) erken saatlerde stratejik bir ortaklığa giriyor. İşbirliği, şirketler arası hizmetleri ve uygulamaları Çin'deki Xperia 1 III amiral gemisi akıllı telefonunda sunacak.

Ayşen Sıla

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Sony, Çin’deki amiral gemisi akıllı telefonu için Meizu ile el ele veriyor. Şirket şimdi Çin pazarına daha iyi hitap etmek için; Xperia 1 III amiral gemisi cep telefonuna Meizu uygulamalarını ve hizmetlerini dahil edecek.

Japon teknoloji devinden yapılan resmi açıklamaya göre; her iki firma da bugün (15 Ekim 2021) erken saatlerde stratejik bir ortaklığa giriyor. İşbirliği, şirketler arası hizmetleri ve uygulamaları Çin’deki Xperia 1 III amiral gemisi akıllı telefonunda sunacak.

Bu, önceden yüklenmiş uygulamalarla gelen cihazı; veya kullanıcıların; Xperia 1 III ve bölgedeki daha yeni cihazlarda; Meizu’nun Flyme Android dış görünümünden birkaç uygulama indirmesine izin veren cihazları içeriyor.

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Başka bir deyişle, yeni Sony Xperia akıllı telefonun; Çinli kullanıcıları artık haber, e-posta ve hava durumu ile ilgili hizmetlerle; birlikte Flyme uygulama mağazasını indirecek.

Bununla birlikte, kullanıcıların görünüşe göre Ekim ayında cihazlara aktarılan sistem güncellemesine ihtiyacı var. Resmi duyuruya göre; “Stratejik işbirliği döneminde Sony ve Meizu; farklı ürünler üzerinde daha fazla Flyme işlevi ve uygulama işbirliği olanaklarını daha da keşfedecek.”

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KaynakGsm Arena

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