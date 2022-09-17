Sony WH-1000XM5 İnceleme

Kulaklık dünyasında, yalnızca birkaç şirketin yeni sürümleri gerçekten dikkat etmeye değer ve bunların başında Sony geliyor. Bugün, şirketin en iyi aktif gürültü önleyici (ANC) kulaklıklarının en son versiyonunu inceliyoruz: Sony WH-1000XM5. Tam bir yeniden tasarımla, bu piyasadaki en iyi ANC kulaklıklardan biri. Bose gibi rakiplerin güçlü rekabetine rağmen, Sony’nin çabaları her yıl piyasadaki en iyi ANC kulaklıkları olarak geniş çapta kabul gördü ve henüz bunu değiştiren bir şey yok.

Tasarım

WH-1000XM5 kulaklıkları hızlı bir şekilde tanımlamanın en iyi yolu, öncekilerden biraz daha kıvrımlı olmaları diyebiliriz. Her şey biraz daha düzenli, biraz daha şık, daha gizli gürültü önleyici mikrofon bağlantı noktaları ve ekleri ve uzatma noktalarını gizlemek için ek deri görünümlü kaplamaya sahip daha ince bir kafa bandı var. Kulaklarınızın oturması için boşluk da biraz farklı bir şekle sahip.

Hâlâ herhangi bir su geçirmezlik özelliği yok. Kulaklıklar artık kendi içine katlanamadığı için eskisi kadar taşınabilir değiller. Ve yapısı serideki önceki Sony kulaklıklardan daha az dolguya sahipmiş gibi hissettiriyor. Kafa bandı ise artık öncekiler gibi kademeli uzatılmıyor, onun yerine sorunsuz bir şekilde uzuyor.

Belirgin bir ekleme, kulaklıklarda bulunan mikrofon noktalarının miktarının iki katına çıkması diyebiliriz. Bu, yerleşik gürültü önleme işlemcilerine aktif gürültü önleme performansını analiz etmek ve iyileştirmek için daha fazla ses verisi sağlıyor ve ayrıca, iki cihazdan gelen aramalar için kullanıcının ağzına yakın olan hüzmeleme mikrofonlarının miktarını iki katına çıkarıyor.

Bu eklemelerin yanında, kulaklıklar 250 gram ve son versiyondan sadece 4 gram daha hafif. Bunun da ötesinde, çevreci kimliklerini artırmak için yapılarında (ambalajlarda olduğu gibi) geri dönüştürülmüş araba parçalarından yapılmış ABS plastikleri kullanıyorlar.

Teknik Özellikleri

Aktif gürültü engelleme özellikleri uzun süredir Sony WH serisinin ayırt edici özelliği olmuştu ve WH-1000XM5 kulaklıklar bu güzel geleneği devam ettiriyor. Önceki nesillerin üstün performansının zirvesine çıkmak zor olmalı ama hafif de olsa kesin bir gelişme var.

WH-1000XM4, düşük frekanslı sesleri (toplu taşımanın gürültüsü veya bir uçağın gürleyen motorları) zaten etkili bir şekilde silmişti ancak XM5’ler daha yüksek frekans bölgesinde daha fazla çalışıyor. Bu kısmen, eski 40 mm’lik tasarımdan daha küçük olmasına rağmen, daha yüksek perdeli seslerin bir kısmını almak için yüksek sertlikte bir kubbe ve yumuşak kenar kullanan yeni 30 mm sürücü tasarımı sayesinde.

Aktif gürültü engelleme, Sony’nin WH-1000XM5 kulaklıklara dahil ettiği bir dizi akıllı özelliğin başında gelen eylem; bunların çoğu, hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak devreye girerek, parmağınızı bile kaldırmanıza gerek kalmadan genel dinleme deneyimini iyileştiriyor.

Birincisi, konum farkındalığı… WH-1000XM5 kulaklık, akıllı telefonunuzla eşleştirerek günlük rutininizi öğrenebilir ve Ortam Sesi Kontrolü ayarlarını bulunduğunuz yere göre ayarlayabilir. Kulaklıklar evde oturduğunuzu fark ederse, tercihlerinize bağlı olarak ofiste oturduğunuz zamana kıyasla daha az yoğun bir gürültü engelleme düzeyine geçebiliyor. Ve yürüyüşe çıktıysanız, karşıdan karşıya geçerken sizi güvende tutmak için daha fazla dış ses verebiliyor.

Sohbet için Konuş ise başka bir kullanışlı özellik. Adından da anlaşılacağı gibi, kulaklıkları dinlerken konuşmaya başlarsanız, çalmayı durduruyorlar ve ortam sesini veriyorlar, böylece kutuları çıkarmadan sohbet edebilirsiniz. Ancak, onlardan önceki WH-1000XM4’ler gibi, talihsiz bir yan etkiyle geliyor – özellik açıldığında şarkı söylemeye başlarsanız, şarkıyı çalmayı durduruyor.

Daha kullanışlı ve sezgisel bir özellik ise, WH-1000XM5’lerin kulak kapağındaki gizli bir sensör sayesinde kafanızdan çıkarıldığında sesi otomatik olarak duraklatması. Biraz daha uzun süre kapalı bırakırsanız, kulaklık otomatik olarak tamamen kapanacak ve pil ömründen tasarruf edeceksiniz. Ayrıca, bir bildirime öncelik vermek gibi her birinde ne olduğuna bağlı olarak ikisi arasında geçiş yaparak aynı anda iki cihaza bağlanma seçeneğiniz de var.

Son olarak, sesli asistanlar ve onların uyandırma kelimeleri için daha iyi destek var. Alexa ve Google Asistan, ilgili tetikleme komutlarıyla elleri kullanmadan etkinleştirilebiliyor ve daha sonra, aramaları cevaplamaktan, gelen mesajları ve bildirimleri okumaya ve ayrıca müziği kontrol etmeye kadar her şeyi yapmak için kullanılabiliyor.

Ses Kalitesi

Sony, bağlı cihazlarınızdan mümkün olan en iyi ses kalitesini sunmak için burada bir kez daha hem LDAC codec hem de DSEE Extreme desteği sağlıyor. LDAC, standart bir Bluetooth bağlantısının yapabileceğinden çok daha fazla kablosuz bant genişliği sağlamak için parçaları anında sıkıştıran yüksek çözünürlüklü ses seçeneği. Ancak Bluetooth üzerinden düşük standart çözünürlüklü bir akış hizmetinde olsanız bile, DSEE Extreme, aksi takdirde kaybolacak bazı ses verilerini geri yüklemek için AI yükseltme tekniklerini kullanarak biraz daha ayrıntı ekliyor. Her ikisi de harika bir iş çıkarıyor.

Kulak zarını titreten bas istiyorsanız XM5 muhtemelen bu isteğinizi sağlayamıyor, ancak Sony’nin resmi uygulamasında ayarlanabilir EQ’daki bası yükseltmek bu özelliği biraz telafi ediyor.

Aramaları da mükemmel bir şekilde gerçekleştiriyor. Çeşitli mikrofonlar, ses yalıtımı ve rüzgar gürültüsü azaltma özelliklerinin tümü, sesinizi etrafınızdaki gürültüden iyi bir şekilde çıkarmak için bir araya geliyor.

Artıları ve Eksileri

Artıları:

+Mükemmel gürültü önleme

+Harika ses performansı

+Akıllı ortam özellikleri

+Gerçekten kullanmak isteyeceğiniz bir uygulama

Eksileri:

-Yeni tasarım daha az taşınabilir

-Hâlâ suya dayanıklılık yok

-Önceki modellerden daha pahalı

Alınır Mı?

Sınıfında lider, aktif gürültü önleme performansı ve ses kalitesi istiyorsanız alın;

Bu en yeni Sony kulak üstü ANC kulaklıklar, önceki yinelemelerden daha pahalıya mal olsalar bile, şu anda paranın satın alabileceği en iyi kulaklık olmaya devam ediyor.

Akıllı, AI odaklı yazılım ayarlarını takdir ediyorsanız alın;

Sony WH-1000XM5, kulaklıkların kafanızdan çıkarıldığını fark edip müziğinizi duraklatmak, bir konuşma yaptığınızı fark etmek ve sesi kısmak ya da yoğun bir yoldayken gürültü önleme özelliklerini kapatmak olsun, sizin bir düğmeye dokunmanıza gerek kalmadan tam olarak ne yapmasını istediğinizi tahmin edebilir. Bu akıllı özellikler de önceki sürümlere göre daha hızlı yanıt veriyor.