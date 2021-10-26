Sony Xperia View VR Tanıtıldı – 8K Görünüm!

Bugünkü Sony etkinliğinde şirket, tüm heyecanı çalmayı başaran kamera merkezli Sony Xperia Pro-I akıllı telefonun lansmanını yaptı. Bunun yanısıra çok özel 2K görüntü sunan, Sony Xperia View VR de görücüye çıktı.

Sony geçmişte PlayStation VR gibi ürünler piyasaya sürmüştü. Ancak Xperia’dan bir VR cihazı bir ilk oldu. Yine de bağımsız bir tür değil ve çalışması için bir Xperia akıllı telefona ihtiyaç duyuyor.

Kulaklık yalnızca Xperia 1 III ve Xperia 1 II telefonları destekliyor. Ve bunlara mükemmel şekilde uyacak şekilde tasarlanmış. Sony, hem Xperia 1 III hem de Xperia 1 II’nin ekranlarıyla; 4K çözünürlükte maksimuma çıktığı için; bu cihazla “8K HDR VR video” görüntüleyebileceğini iddia ediyor.

Xperia View VR başlığı 120 derece yatay görüş sağlıyor. Ve lensi yüksek odaklama verimliliğine sahip hibrit bir yapı sunuyor. Ayrıca, gözler arasındaki mesafeye göre lens ve görüntüleme konumunu ayarlayabilen; bir lens aralığı ayarlama işlevi ile birlikte geliyor. Cihazın fiyatı yaklaşık 260 dolar.