Ana SayfaTeknoloji HaberleriSony Yeni Bir Walkman'i Piyasaya Sürdü - Tüm Detaylar!

Sony Yeni Bir Walkman’i Piyasaya Sürdü – Tüm Detaylar!

Yeni Sony Walkman ayrıca önceki modellere kıyasla daha uzun pil ömrü sunuyor. Yeni NW-A306 modeli, kullanıcıların 44,1 kHz FLAC oynatmanın 36 saatlik ses oynatmasını görmesine izin veriyor. Öte yandan, 96kHz FLAC yüksek çözünürlüklü ses çalma, 32 saate kadar sürebiliyor. Yeni Walkman, 315 dolar fiyat etiketiyle yeni piyasaya sürüldü.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
22
sony-walkman

Huawei Watch GT Cyber Küresel Pazarda Satışa Çıktı!

Kasım 2022'de Huawei, anavatanı Çin'de Watch GT Cyber ​​adlı oldukça sıra dışı bir akıllı saati...

Sony, ikonik Walkman ses ürünleri serisindeki son tasarımını piyasaya sürdü. Şirket, yeni cihazın dünya standartlarında bir ses deneyimi sunacağını iddia ediyor. O halde gelin yakından bir göz atalım.

Japon teknoloji şirketi, şık ve kompakt bir müzik çalar olan yeni NW-A306 Walkman‘i tanıttı. Sadece 199 gram ağırlığında olduğu için oldukça taşınabilir hale getiren hafif ve kompakt bir tasarıma sahip. 

Ön tarafta, aynı zamanda dokunsal fiziksel müzik kontrollerine de sahip olan 3,6 inçlik bir dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ürün, Walkman’e ait olan S-Master HX dijital amfi teknolojisini desteklediğinden, kesinlikle müzik tutkunları için üretilmiş.

Ayrıca, Edge AI’yı DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine) ile kullanırken yüksek çözünürlüklü ses desteğiyle birlikte geliyor. Bu teknoloji, sıkıştırılmış dijital müzik dosyalarını gerçek zamanlı olarak yükseltebiliyor. Diğer optimizasyonlar, gelişmiş bir ses deneyimi için akustik incelikleri ve dinamik aralığı geri yükleme şeklinde geliyor.

sony-walkman

Yeni Sony Walkman ayrıca önceki modellere kıyasla daha uzun pil ömrü sunuyor. Yeni NW-A306 modeli, kullanıcıların 44,1 kHz FLAC oynatmanın 36 saatlik ses oynatmasını görmesine izin veriyor. Öte yandan, 96kHz FLAC yüksek çözünürlüklü ses çalma, 32 saate kadar sürebiliyor. Yeni Walkman, 315 dolar fiyat etiketiyle yeni piyasaya sürüldü.

-- Reklam --

Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Special Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy S23 akıllı telefon serisini duyurdu. Cihazlar, Galaxy S22 serisi üzerinde çeşitli iyileştirmeler vaat ediyordu. Marka,...
Önceki İçerik
Samsung Galaxy S23 Ultra dayanıklılık testinden geçti
Sonraki İçerik
Lenovo Go Wireless Split Klavye Geleceğin Bir Yansıması Gibi!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021