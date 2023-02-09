Sony Yeni Bir Walkman’i Piyasaya Sürdü – Tüm Detaylar!

Sony, ikonik Walkman ses ürünleri serisindeki son tasarımını piyasaya sürdü. Şirket, yeni cihazın dünya standartlarında bir ses deneyimi sunacağını iddia ediyor. O halde gelin yakından bir göz atalım.

Japon teknoloji şirketi, şık ve kompakt bir müzik çalar olan yeni NW-A306 Walkman‘i tanıttı. Sadece 199 gram ağırlığında olduğu için oldukça taşınabilir hale getiren hafif ve kompakt bir tasarıma sahip.

Ön tarafta, aynı zamanda dokunsal fiziksel müzik kontrollerine de sahip olan 3,6 inçlik bir dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ürün, Walkman’e ait olan S-Master HX dijital amfi teknolojisini desteklediğinden, kesinlikle müzik tutkunları için üretilmiş.

Ayrıca, Edge AI’yı DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine) ile kullanırken yüksek çözünürlüklü ses desteğiyle birlikte geliyor. Bu teknoloji, sıkıştırılmış dijital müzik dosyalarını gerçek zamanlı olarak yükseltebiliyor. Diğer optimizasyonlar, gelişmiş bir ses deneyimi için akustik incelikleri ve dinamik aralığı geri yükleme şeklinde geliyor.

Yeni Sony Walkman ayrıca önceki modellere kıyasla daha uzun pil ömrü sunuyor. Yeni NW-A306 modeli, kullanıcıların 44,1 kHz FLAC oynatmanın 36 saatlik ses oynatmasını görmesine izin veriyor. Öte yandan, 96kHz FLAC yüksek çözünürlüklü ses çalma, 32 saate kadar sürebiliyor. Yeni Walkman, 315 dolar fiyat etiketiyle yeni piyasaya sürüldü.