Sony Yeni Boyun Bantlarını Satışa Sundu

Japon teknoloji devi Sony, iki şık kablosuz boyun bantlı hoparlörü piyasaya sürdü. Sony SRS-NB10 ve SRS-NS7 kablosuz boyun bantları; Sony’nin ses ürünleri tekliflerinin merkezinde yer alan yüksek kaliteli bir ses deneyimi vaat ediyor. Cihazlar 160 dolar fiyat etiketi ile geliyor.

Sony SRS-NB10, kullanıcılarına harika bir ses deneyimi sunan; tam kapsamlı bir hoparlöre ve pasif radyatörlere sahip. Çevrimiçi etkinlikler ve toplantılar için tasarlanmış ve 20 saate kadar pil ömrüne sahip.

Sony’nin ses alma teknolojisini kullanması; yüksek kaliteli yönlü mikrofonlarını kullanarak net aramaları ve gürültüyü en aza indirmeyi garanti etmeye yardımcı oluyor. Ses kalitesi, cihazın gelişmiş ses sinyali işleme özelliği sayesinde de geliştiriliyor.

Sony SRS-NB10, cihazı kullanırken minimum rahatsızlık sağlayan hafif, rahat ve güvenli bir boyun bandı olarak karşımıza çıkıyor. Kablosuz boyun bandı USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilebiliyor ve yalnızca 10 dakikalık şarjla 1 saate kadar oynatma süresi veriyor.