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Kablosuz kulaklıklar son dönemde oldukça yaygınlaştı, artık pek çok kişi kablosuz, bluetooth kulaklıkları kullanmayı tercih ediyor. Markalar da bu alandaki ürünlerini artırmaya ve yeni tasarımlarını kullanıcıya sunmaya devam ediyor; Sony de bunlardan biri. Bu kapsamda Sony yeni kulaklıkları LinkBuds Open ve LinkBuds Fit özellikleri duyuruldu. Cihazlar hakkında merak edilenler, kulaklıkların fiyatları içerikte.

Sony Yeni Kulaklıkları LinkBuds Open ve LinkBuds Fit Özellikleri Duyuruldu!

Sony yeni bluetooth kulaklıkları tanıtıldı; LinkBuds Open ve LinkBuds Fit. Söz konusu kulaklıklar tasarımları ile olduğu kadar pil süreleri ile de dikkat çekiyor. Sahip oldukları bazı özellikleri ile fark yaratan Sony kablosuz kulaklıklar uygun fiyatları ile de şaşırtmakta. İşte yeni Sony bluetooth kulaklıkların özellikleri…

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LinkBuds Open Özellikleri ve Fiyatı

LinkBuds Open açık kulaklık tasarımı ile gelirken LinkBuds Fit modeli daha klasik bir kablosuz kulaklık olarak gelmekte. Her iki cihaz da selef modellere nazaran oldukça konforlu bir yapıya sahip. Yenilenmiş Air Fitting Supporters kanatlara sahip olan Bluetooth kulaklıklar, cihazın kulağa tam oturmasını sağlayarak oldukça kolay bir kullanım sunuyor.

Sony LinkBuds Open kulaklık modeli açık halkalı tasarımı bulunan kulaklıklara benzemekte. 11 mm sürüye sahip olan cihaz yüksek ses ve bas konusunda iddialı. LinkBuds Open kulaklıkta sesli komut desteği de yer almakta. Akıllı asistana gerek duymadan sesli komutlar verilebiliyor ve cihaz da bu komutları yerine getirebiliyor. Bu kapsamda şarkı değiştirmek, ses açıp kapamak gibi işlemleri kulaklık sesli komut ile kendisi yapabiliyor.

LinkBuds Open fiyatı ise 200 dolar seviyesinde. Bu özelliklere sahip bir kablosuz kulaklık için oldukça uygun bir fiyata sahip olan cihaz siyah ve beyaz renk opsiyonları ile kullanıcıya sunulmuş durumda. Sony tarafından yayınlanan LinkBuds Open ve Fit tanıtım videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

Sony LinkBuds Fit Özellikleri ve Fiyatı

2022 yılında piyasaya sürülen LinkBuds S modelinin daha gelişmiş bir sürümü olarak piyasaya çıkan LinkBuds Fit; küçük ve hafif bir yapıya sahip. Selef modele göre batarya ömrü biraz daha az olsa da kutusuyla birlikte 22 saat, kutusuz ise 5.5 saat kullanım sunuyor. Bununla birlikte cihazda muhteşem bir işlemci bulunuyor; V2. Bu işlemci hali hazırda markanın amiral gemisi kulaklık modeli WF-1000XM5’te kullanılmakta. Bunun yanı sıra söz konusu modeldeki sürücü Dynamic Driver X, LinkBuds Fit’te de kullanılmış durumda.

Güçlü gürültü engelleme özelliğine ve yüksek ses kalitesine sahip olan LinkBuds Fit üç renk opsiyonu ile gelmekte; beyaz, siyah ve mor. Cihazın fiyatı ise LinkBuds Open ile aynı ve 200 dolar seviyesinde. Cihazın kontrolü sesli yapılabildiği gibi şakak kemiğine tıklanarak da komut verilebilmekte. Bu özellik LinkBuds Fit’e farklılık katıyor diyebiliriz.