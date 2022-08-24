Sony, Yeni PlayStation 5 DualSense Edge Controller’ı Tanıttı

Gamescom Açılış Gecesi Live sırasında Sony şaşırtıcı bir yeni duyuru yaptı. Şirket, PlayStation 5 oyun konsolu için yeni DualSense Edge kablosuz kontrol cihazlarını tanıttı.

Adından da anlaşılacağı gibi, yeni oyun denetleyicileri, mevcut DualSense denetleyicilerinin “Pro” modeli gibi görünüyor. Bu model, çeşitli iyileştirmelerle birlikte geliyor; en önemli eklemelerden biri, kontrolleri, değiştirilebilir çubuk kapakları, geri düğmeleri ve daha fazlasını özelleştirme yeteneği olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni DualSense Edge denetleyicisi, orijinal DualSense’in tüm kablosuz özelliklerine sahip. Buna dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikleyiciler, yerleşik bir mikrofon, hareket kontrolleri gibi özellikler de dahil.

Ayrıca, bağlantı için örgülü bir USB Type C kablosuyla birlikte geliyor. Bununla birlikte, ana güncellemeleri, bir kullanıcının temel olarak DualSense Edge’in her bir bölümünü özelleştirebileceği ve kontrolleri belirli girişlere göre ayarlayabileceği ve hatta çubuk hassasiyetini ve ölü bölgeleri ayarlayarak amaçlarını ayarlayabileceği özelleştirilebilir kontroller içeriyor. Bunun dışında, kullanıcıların farklı anahtar eşlemeleri için birden çok profil kaydetmesine izin vermek için birden çok kontrol profili oluşturma seçeneği de var.

Yeni DualSense Edge Controller ile yapılan en iyi eklemelerden biri şüphesiz yeni modüler tasarımı diyebiliriz. Bu, temel olarak kullanıcıların rahatlık sağlamak için çubuk kapakları değiştirmesine izin veriyor.