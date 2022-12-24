Sony’nin CES etkinliği 4 Ocak’ta sahnede tanıtılacak ilk elektrikli araç olacak

Sony ve Honda’nın ortak girişimi olan Sony Honda Mobility (SHM), iki şirketin bugün 4 Ocak’ta Las Vegas’ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) büyük bir duyuru yapacağını doğruladı.

Sony, CES 2023 açılış konuşmasının tarihini ve saatini onaylarken, Sony Honda Mobility’nin sahnede bulunacağını da açıkladı.

Sony Honda Mobility, yaklaşmakta olan aracı hakkında pek bir şey açıklamadı, ancak söylediği çok az şey gerçekten heyecan verici. Ortak girişim, Kuzey Amerika üretimine ve bu pazardaki çevrimiçi satışlara odaklanarak ilk elektrikli aracının üretimine 2026 yılında başlamayı planlıyor. Japonya ikinci pazar olacak ve ardından Avrupa’da piyasaya sürülecek.

Pek çok detay henüz onaylanmazken, Sony Honda Mobility, henüz bir isme sahip olmayan otomobilin belirli koşullarda Level 3 otonom sürüş ve daha geniş bir ayar yelpazesinde Level 2+ yeteneğine sahip olabileceğini belirtti. Şirket ayrıca, abonelik hizmetlerinin kullanılmasıyla araca değer katılacağını da önerdi. Ayrıca otomobilin bilgi-eğlence sisteminin tam gelişmiş bir PlayStation 5 içerebileceğine dair söylentiler de var. (Aracın çıkış zamanlamasına göre belki de PlayStation 6)

Honda, Sony ile ortak girişime araç üretim uzmanlığı ve mühendislik yetenekleriyle katkıda bulunacak. Satış sonrası destekten Honda’nın mı yoksa Sony Honda Mobility’nin (SHM) mi sorumlu olacağı henüz belli değil.

Sony Honda Mobility, ortak girişim tarafından üretilen ilk otomobil için ön siparişlerin 2025’in ilk yarısında alınacağını duyurdu.