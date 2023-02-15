Sony’nin Yeni Kulaklıkları Oldukça İddialı Geliyor!

Önümüzdeki aylarda Sony, en yeni kablosuz kulaklık modeli olan WH-CH720N‘yi piyasaya sürecek. Bu kulaklıklar, Sony’nin zaten olağanüstü olan kulaklık serisinin yepyeni bir üyesi ve tüketicilere üstün bir ses deneyimi ve çeşitli son teknoloji yetenekler sunmaya hazırlanıyor.

Cihaz, son çıkan Sony WH-CH520N’nin yerini alacak ve teknik özellikler açısından onun üzerinde birkaç değişik özellik vaat edecek. Son modelin tasarımı daha hafif ve daha rahat.

Önceki modele göre kulak yastıklarının etrafında ve kafa bandının altında ekstra dolgu bulunan bulunuyor. Ayrıca yeni model, 223 gram ağırlığıyla eskisinden daha hafif. Kulaklıktaki pil ömrü ise diğer etkileyici kısım. Nitekim gürültü engelleme açıkken bile pil ömrü 35 saate çıkıyor.

Ek olarak Sony, kulaklıkların Bluetooth 5.0 bağlantısını, DSEE yükseltme ve Bluetooth Çoklu Noktayı beraberinde getiren Bluetooth 5.2‘yi de iyileştirdi.

Sony’nin yakında bu kulaklığı duyuracağına inanıyoruz. MediaMarkt’ın listelerine göre, WH-CH520 ve WH-CH720N arasında 89 euro fark olacak ve yeni model 149 euroya mal olacak.