SpaceX 2023 Yılını 97 Falcon Roket Fırlatması İle Kapatıyor

SpaceX, bu yılı Falcon roketleri için şaşırtıcı bir şekilde 97 fırlatmayla tamamlamayı planlıyor. Bu, şirketin geçen yıl gerçekleştirdiği 60 fırlatmaya kıyasla büyük bir artış anlamına geliyor. Ancak Elon Musk liderliğindeki SpaceX, bu yıl gerçekleştirmeyi umduğu 100 fırlatma hedefine biraz altında kalacak gibi görünüyor.

SpaceX 2023 yılında fırlatma rekoru kırdı

SpaceX, oldukça yoğun bir yıl geçirerek 2023’te çeşitli yükleri yörüngeye taşıyan 90 Falcon 9 görevi başlattı. Ayrıca 4 adet Falcon Heavy roketi fırlattı ve yıl sonuna kadar 3 fırlatma daha planlanıyor.

Starship’in test uçuşlarındaki zorlukları da dikkate alındığında, SpaceX’in yılın başında belirlediği hedefe ulaşamamasına rağmen 97 roket fırlatması başarı olarak değerlendiriliyor. Şirket, Starship’in yörüngeye oturtma ve Mars’a yönelik görevler gibi yeni projelerle önümüzdeki yıllarda daha yoğun bir tempo bekliyor.