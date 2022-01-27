SpaceX roketi 5.000 mil hızla aya çarpacak

SpaceX tarafından 2015 yılında Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin Derin Uzay İklim Gözlemevi’ni uzak bir yörüngeye göndermek için başlatılan bir görev, gerekli tüm dağıtım adımlarını tamamladı, ancak bir Ars Technica raporuna göre biraz ters gitti.

Yakıt eksikliği, ikinci aşama güçlendiricinin Dünya atmosferine ulaşmasını engelledi ve kaotik bir yörüngede uzayda yuvarlanmasına neden oldu. Ancak düzensiz yedi yıllık yolculuğu; 4 tonluk güçlendiricinin aya 5.000 mil hızla çarptığı; Mart ayının başlarında aniden sona erecek gibi görünüyor.

Aynı zamanda Dünya’ya yakın nesneleri izleyen bir yazılım da geliştiren; gökyüzü gözlemcisi Bill Gray, mevcut tüm verileri karıştırdıktan sonra; Falcon 9’un kontrolden çıkan ikinci aşamasının 4 Mart’ta; büyük olasılıkla 4 Mart’ta ay yüzeyini etkileyeceği sonucuna vardı.

Tahmin edilen çarpma tarihinin doğruluğu hakkında yorum yapan Gray; web sitesine şunları yazdı: “Bu bir kaya olsaydı, %100 emin olurdum… Ancak uzay çöpleri biraz zor olabilir.”

“Dünyanın, ayın, güneşin ve gezegenlerin ne yaptığına ve yerçekimlerinin nesneyi; nasıl etkilediğine dair oldukça eksiksiz bir matematiksel modelim var. Ne kadar güneş ışığının nesneyi dışarı doğru ittiğine ve onu güneşten; nazikçe uzaklaştırdığına dair kabaca bir fikrim var. Bu genellikle biraz güvenle tahminlerde bulunmamı sağlıyor.” dedi.

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