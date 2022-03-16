Spotify, FC Barcelona’nın ana sponsoru oldu, Camp Nou’ya adını ekledi

Spotify ve FC Barcelona, Temmuz 2022’den itibaren dört yıllık bir ortaklık duyurdu. Müzik platformu, logolarını erkek ve kadın takım maç formalarının yanı sıra antrenman formalarına koyacak. Katalan takımı da sponsorluğun bir parçası olarak stadyumunun adını “Spotify Camp Nou” olarak değiştiriyor.

İsveçli şirketin Baş Freemium İşletme Sorumlusu Alex Norstrom‘a göre, bu ortaklığın nedeni “çok basit” – hayranları her türden sanatçıyla buluşturmakla ilgili. “Barcelona hayranları ve Spotify’daki ses tutkunları, müzik ve futbol dünyalarını birbirine bağlayan devasa, küresel bağlantılı bir topluluk oluşturmak için bir araya gelecek” dedi.

Bu kelime dizisi pazarlama konuşmalarının ötesinde bir şey ifade etmiyor, ancak Spotify ayrıca “sanatçının Barselona’nın küresel hayran topluluğuyla etkileşime girmesi için yeni bir platform” sözü verdi.

Basitçe söylemek gerekirse, Spotify, Barselona’nın dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi çeken oyunlarına bahse giriyor ve bu, marka bilinirliğini daha da artırmaya yardımcı olacak. Sahanın yanında görüntülenen dijital reklam, coğrafi hedefli ilgili sanatçıları sergileyecek – Avrupa’daki kullanıcılar bir sanatçıyı görebilirken Hindistan’daki izleyicilere farklı, yerel olarak alakalı bir mesaj sunulabilir.

Finansal ayrıntılar her iki tarafça da açıklanmadı, ancak FC Barcelona halka açık bir şirkettir, bu nedenle takım finansal sonuçlarını yayınladığında sayı eninde sonunda açıklanacak.