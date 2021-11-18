Dünyaca ünlü dijital müzik platformu Spotify senkronize şarkı sözlerini kullanıma açtı. Şirket, özelliği ABD’de ve başka yerlerde test ettikten sonra Spotify’ın dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için senkronize şarkı sözlerini yayınladığını duyurdu. Spotify senkronize şarkı sözlerinin açılmasını kullanıcılar tarafından da isteniyordu. Yeni özellik, hem ücretsiz hem de premium kullanıcılar için Spotify parçalarının “çoğunluğuna” geliyor ve uygulama içi Musixmatch tarafından desteklenecek.

Bu özellik iOS ve Android cihazlarda, masaüstünde, TV‘de ve konsollarda çalışacak. Bunu kullanmak için, bir şarkıdaki “Şimdi Yürütülüyor Görünümü“ne dokunun ve ekranın altından yukarı kaydırın. Oradan, sosyal medya için bir paylaşım düğmesiyle birlikte gerçek zamanlı olarak kayan şarkı sözlerini göreceksiniz. Spotify, özelliğin kaç şarkıda mevcut olduğunu söylemedi, ancak “çoğunluk” en azından yarısından fazlasını ifade ediyor.

Spotify daha önce Genius’un yardımıyla arkalarındaki hikayeleri göstererek şarkı sözleriyle uğraşmıştı, ancak bu özellik bir avuç şarkıyla sınırlıydı. Ayrıca şarkı sözlerini göstermek için daha önce Musixmatch ile birlikte çalıştı, ancak bu deney 2016’da kapandı. Spotify yeni özelliği bu yılın başlarında test etmeye başladı, ancak aslında 2020‘nin ortasından bu yana Brezilya, Meksika, Hong Kong dahil 26 pazarda aktif oldu.

Her halükarda güncelleme, Spotify’ı 2019‘da kendi şarkı sözlerini piyasaya süren Apple Music seviyesine getirirken, Deezer de benzer bir özellik sunuyor. Bununla birlikte, Spotify’ın her iki hizmetin bir araya getirdiğinden daha fazla ücretli abonesi var, bu da daha fazla insanın en sevdikleri şarkılara doğru sözleri kullanarak şarkı söyleyebileceği anlamına geliyor.

Bu hamle ile Spotify’ı Apple Music ve Deezer gibi rakip hizmetlerle daha eşit bir konuma getirdi. Şirketin hisse senedi fiyatı Ocak 2020‘den bu yana iki katından fazla arttı ve son zamanlarda geçen ay tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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