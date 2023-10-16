Spotify uygulama içi Merch Hub özelliğini başlatıyor

Spotify, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunacak özel bir uygulama içi Merch Hub‘ı kullanıma sunuyor. Bu yeni özellik, tüm sanatçı ürünlerini tek bir yerde birleştirerek hayranlar için alışveriş deneyimini basitleştiriyor.

Kullanıcılar çeşitli ürünleri keşfedip üzerlerine tıklayarak daha fazla bilgi edinebiliyor ve satın almaya karar verirlerse Shopify ile yapılan ortaklık sayesinde bunu sanatçının Spotify mağazası üzerinden yapabiliyorlar.

Spotify’da Hayranlardan Para Kazanma Ürün Pazarlama Müdürü Heather Ellis, Merch Hub’ı “bir bireyin dinleme alışkanlıklarına ve hayranlığına göre uyarlanmış ilk ticari alışveriş deneyimi” olarak tanımladı. Spotify, kullanıcıların müzik tercihlerine uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunmayı amaçlıyor.

Bu hamle Spotify’ın sanatçıların sanatlarından geçimlerini sağlamalarına olanak tanıyarak onları destekleme misyonuyla da uyumlu. Şirket, geçen yıl Spotify Wrapped sonuçlarının yayınlanması sırasında ürün satışlarında bir artış gördüğünü belirtti. Bu yılki Spotify Wrapped’in Kasım ayının son haftasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni Merch Hub’a erişmek için kullanıcılar “Merch” araması yapabilir ya da Spotify uygulamasındaki Gözat sayfasındaki Merch kutucuğuna gidebilirler.

Bu duyuru, Spotify’ın kayıpsız ses, yapay zeka tarafından oluşturulan çalma listeleri, gelişmiş miks araçları, ek sesli kitap dinleme saatleri ve “Ses Kapsülünüz” adlı kişiselleştirilmiş bir özellik sunacak olan aylık 19,99 $ ‘lık yeni bir “Superpremium” abonelik katmanı başlatmaya hazırlandığı raporlarıyla aynı zamana denk geliyor. Bu katmanın ayrıca kullanıcıların içerik kütüphanelerini ruh hallerine, etkinliklerine ya da türlerine göre filtreleyebilmelerine de olanak sağlaması bekleniyor.

Spotify’ın 3. çeyrek kazanç sonuçlarını 24 Ekim’de açıklaması planlanıyor.