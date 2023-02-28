Spotify’daki Kalp İşareti Gidiyor – Bakın Yerine Ne Geliyor

Spotify, dünyanın en yaygın kullanılan müzik akışı uygulamalarından biridir. Uygulamada yayınlanacak çok çeşitli müzik ve podcast’ler var. Kullanıcıların en sevdikleri parçaları ve bölümleri birden fazla kez kolayca dinleyebilmelerini sağlamak için bunları doğrudan kitaplıklarına kaydedebilirler.

Kullanıcılar daha önce şarkılarını “Beğenilen Şarkılar” listesine kaydetmek için Kalp simgesine ve tercih ettikleri çalma listesine parça veya podcast bölümleri eklemek için “çalma listesine ekle” simgesine dokunduklarında, işlevselliğe artık tek bir düğme olan artı işareti ile erişilebilecek.

Görünüşe göre Spotify, Kalp simgesini ve “Çalma listesine ekle” simgesini tek bir sembolde birleştirerek daha akıcı bir deneyim sunuyor. Artı (+) düğmesine dokunabilir ve siz de herhangi bir şarkı, çalma listesi veya podcast için hedefi kaydedebilir ve kolaylıkla seçebilirsiniz. Şirket, hamlesinin, kullanıcılarının müzikleri ve podcast’leriyle etkileşim kurmasını kolaylaştırmaya kararlı olduğunu belirtti.

İşte Spotify’ın Artı (+) düğmesini kullanmanın bazı yeni yolları:

Kaydetmek için dokunun: Bir şarkıyı veya podcast bölümünü kaydetmek için, kullanıcılar Şu Anda Yürütülüyor penceresindeki başlığın sağındaki Artı (+) düğmesine dokunur. Seçimlerini Beğenilen Şarkılara (veya Bölümlerinize) ekledikten sonra, Artı (+) düğmesi yeşil bir onay işaretine dönüşecektir. Kullanıcılar, yeşil onay işaretine tekrar dokunarak kayıtlı içeriğinin hedefini daha fazla değiştirebilir.

Tüm bir albümü Kitaplığınıza ekleyin: Kullanıcılar, Artı (+) düğmesine tek bir tıklamayla favori albümlerini, çalma listelerini veya sesli kitapları “Kütüphanenize” ekleyebilir. Başarıyla eklendikten sonra, hemen yanında yeşil bir onay işareti görünecektir.

Şirket, kullanıcı araştırmaları sırasında, yeni Artı (+) düğmesinin zaman kazandırdığını ve kullanıcıların aynı anda birden çok oynatma listesine ekleme yapmasına olanak tanıdığını ve bunun da ek bir avantaj olduğunu keşfetti.

Bu özellik, bugünden itibaren tüm dünyadaki mobil kullanıcıların (iOS ve Android) kullanımına sunulacak ve önümüzdeki haftalarda tüm Spotify kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Spotify kısa süre önce Şu An Çalınan Kullanıcı Arayüzünü biraz değiştirdiğinden kullanıcıların bu değişikliğe olumlu yanıt verip vermeyeceğini zaman gösterecek.