Stadia için oyun bitti, 2023’ün başında kapanacak

Bulut oyunları, son birkaç yılda her zamankinden daha fazla rekabetle uzun bir yol kat etti. Logitech gibi şirketlerden özel donanımlar bile gördük, çünkü ne istersen, ne zaman istersen oynama hayali vardı. Yine de oyuncular bulut oyunlarını ana oyun yöntemi olarak benimsemekte yavaş kaldılar ve bu muhtemelen Google’ın Stadia hakkındaki son açıklamasının neden bu kadar şaşırtıcı gelmediğini açıklıyor. Belki de yaklaşan ölümünün söylentileri o kadar da abartılı değildi. Google, yalnızca üç yıldan daha kısa bir süredir piyasada olmasına rağmen, 2023’ün başlarında Stadia’nın kapılarını tamamen kapatıyor.

Google, 18 Ocak 2023’te Stadia’yı kapatıyor ve oyunculara çevrimiçi oynamaları için birkaç ay daha veriyor. Stadia Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Phil Harrison’a göre, temel teknoloji, ilgili endüstri ortaklarıyla birlikte YouTube, Google Play ve AR dahil olmak üzere şirketin diğer bölümlerine girecek. Bu arada, tüketiciler için, oyunlar ve DLC ile birlikte doğrudan Google’ın vitrininden satın alınan tüm donanımlar için geri ödeme yapılıyor. Şirket, Stadia hayranlarının sahip olabileceği bazı merak edilen soruları yanıtlayan bir SSS sayfası yayınladı, ancak açıkçası bundan sonra ne olacağı konusunda çok fazla kafa karışıklığı var.

Yeni başlayanlar için Google, oyun ilerlemenizi başka bir platforma taşıyabileceğinizden emin değil – Amazon Luna veya GeForce Now‘ı düşünün – ancak bu olasılığı dışlamaz. Bununla birlikte, hepsi olmasa da çoğu oyun herhangi bir transfer için uygun olmayacak gibi görünüyor. Oyun kitaplığınızın çoğunu Stadia’da oynuyorsanız, kaydetme verilerinizin Ocak ayında kaybolmasını bekleyin.

SSS’deki hemen hemen her bölüm, şaşırtıcı olmayan bir şekilde geri ödemelerle ilgilidir. Google Store’u kullandığınızı varsayarsak, Stadia donanım satın alımları (düşünme kontrolörleri ve bu özel Chromecast paketleri) ne zaman satın almış olursanız olun geri ödenir. Tüm Stadia oyuncuları oyun kitaplıkları için geri ödeme alacak, böylece örneğin Borderlands 3 için harcadığınız 60 $, cebinize geri dönecek. DLC ve diğer eklentiler de buraya dahil edilmiştir, ancak özellikle Stadia Pro abonelikleri dahil değildir. Stadia ile öncelikli olarak ücretli üyeliğiniz aracılığıyla etkileşim kurduysanız, o para gitmiş demektir. Yine de Google’a göre, aktif Stadia Pro üyelerinden bu son birkaç ay boyunca Pro kitaplıklarına erişim için ücret alınmayacak.

Google’ın SSS’si, oyuncuların geri ödemelerle ilgili olabilecek diğer soruların çoğunu kapsar – peki ya hediye kartları, ya o belirli kredi kartına artık erişimim yoksa, ya ön siparişler? – ama aynı zamanda pek çok cevaplanmamış konu var. Google’ın Stadia donanımını satın alan herkese kredi vermeyi planlaması harika olsa da, oyuncuların bu yakında sınırda hediye kartlarıyla ne yapması gerekiyor? Bu Chromecast Ultra’lar akış cihazları olarak çalışmaya devam edebilirken, Stadia’nın denetleyicileri yalnızca bulut platformuyla kablosuz olarak çalışır. Bluetooth’u destekleseler de, onları hiçbir şeyle eşleştiremezsiniz ve 18 Ocak’tan sonra onları (kablosuz) denetleyiciler olarak işe yaramaz hale getiremezsiniz. Şirketin resmi destek sitesine göre, Bluetooth Classic desteği herhangi bir zamanda etkinleştirilebilir – bu sadece bunun ne zaman ve gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği meselesidir.

Stadia kullanıcıları önlerindeki kasvetli geleceğe uyum sağladıkça, bu soruların yanıtlarının önümüzdeki birkaç hafta içinde geleceğini umuyoruz. İlginç bir şekilde, Stadia dün yeni bir masaüstü kullanıcı arayüzü aldı ve bu – r/Stadia’nın topluluk yöneticisine göre – önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılar için kullanıma sunulacak. Google’ın bulut oyun platformu mezarlığa doğru ilerlerken bunu son bir hediye olarak kabul edin.