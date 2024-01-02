Steam Güvenlik Nedeniyle Eski Windows Sürümlerini Desteklemiyor

Steam’in yaptığı değişiklik, platformun temel özelliklerinin eski Windows sürümlerinde çalışmayan Google Chrome motorına dayanmasından kaynaklanıyor. Gelecek sürümler ise sadece Windows 10 ve üzeri sürümlerde bulunan güvenlik özelliklerine ihtiyaç duyuyor.

Steam Windows 7 sürümüne desteği kesti

Windows 7 kullanıcıları, Steam üzerinden oyun oynamak ve platformun tüm imkanlarından yararlanmak için en kısa sürede Windows 10 veya daha yeni bir işletim sistemine geçiş yapmalıdır. Microsoft, zaten Ocak 2020’de Windows 7 için güvenlik güncellemelerini sonlandırmıştı. Windows 7, 8 ve 8.1 artık güvenli olmayan işletim sistemleri olarak kabul ediliyor, çünkü bu sürümler yeni tehditlere karşı korunamıyor. Bu durum, kullanıcı bilgisayarlarının ve Steam hesaplarının güvenliğini tehlikeye atabilir.

Bu nedenle, kullanıcılar kendi güvenliklerini ve Steam deneyimlerini korumak adına Windows 10 veya daha yeni bir sürüme yükseltme yapmalıdır. Aksi takdirde, sistemlerindeki açıkları kullanacak kötü amaçlı yazılımlar ciddi sorunlara yol açabilir.