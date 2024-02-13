Stellantis Kuzey Amerika’da NACS Kullanmayı Taahhüt Ediyor

Stellantis, Tesla’nın NACS’sini (Kuzey Amerika Şarj Standardı) kullanmayı taahhüt eden en son üreticidir. Şirket, büyük otomobil üreticileri arasında geride kalan son şirketti; bu da NACS’ın gerçek bir ortak standart haline geldiği anlamına geliyor.

Tesla EV şarj savaşını kazandı

Bir basın açıklamasına göre, Stellantis markalarının elektrikli araçları, gelecek yıl seçili modellerde NACS konnektörünü kullanmaya başlıyor. Otomobil üreticisi ayrıca mevcut araçlar için bir adaptör de sunacak; bu da sürücülerin NACS veya Kombine Şarj Sistemi (CCS) bağlantı noktalarını kullanarak şarj edebilecekleri anlamına geliyor.

Stellantis, NACS’ı benimsemesinin diğer altı otomobil üreticisiyle birlikte 2030 yılına kadar Kuzey Amerika’daki otoyollarda ve kentsel alanlarda 30.000’den fazla hızlı şarj noktasından oluşan bir ağ kurma konusundaki kararlılığına dayandığını söylüyor. Bu istasyonlar NACS ve CCS’yi destekliyor.