Taşınabilir Oyun Konsolu ASUS ROG Ally X Türkiye’de Satışta, İşte Fiyatı!

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El konsolu piyasasına güçlü bir şekilde giren Asus Rog Ally X, Haziran ayında tanıtılmıştı. Ülkemizdeki oyun severlerin heyecanla beklediği oyun konsolu sonunda Türkiye’ye geldi. Taşınabilir oyun konsolu Asus ROG Ally X Türkiye’de satışa çıktı. Peki ROG Ally X Türkiye fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar…

Taşınabilir Oyun Konsolu ASUS ROG Ally X Türkiye’de Satışta!

Güçlü teknoloji firmalarından biri olan Asus, üst seviye PC’leri ile sektörde büyük bir yere sahip. Daha çok yüksek performanslı bilgisayarları ile bilinen Asus, yeni taşınabilir oyun konsolu ile de gündemden düşmüyor. Ülkemizdeki oyun severlerin heyecanla beklediği Asus ROG Ally X Türkiye’de satışa çıktı.

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El konsolu Asus ROG Ally X Türkiye fiyatı ne kadar sorusu da bu güçlü özelliklere sahip konsola sahip olmak isteyenler tarafından merak edilmekte. Asus ROG Ally X fiyatı yaklaşık 37 bin TL seviyesinden piyasaya sürüldü. Cihaz, 3 aylık Game Pass aboneliği ile birlikte kullanıcıya sunulmakta. Game Pass aboneliği hediyesi de kullanıcıları oldukça sevindirdi. Oyuncular bu hediye sayesinde Game Pass kütüphanesinde yer alan oyunları deneyimleyebilecekler.

Asus ROG Ally X bir önceki selef modelinden biraz daha iyi özelliklere sahip. Bu kapsamda pil, depolama alanı, kumanda alanında daha yüksek nitelikler barındırmakta. Rog Ally X el konsolu işlemci kısmında AMD Ryzen Z1 Extreme yonga seti ile gelmekte. Daha ergonomik bir kullanım için Asus, tasarım kısmında da bazı farklılıklar yapmış durumda.

Asus ROG Ally X Özellikleri

Kolay kumanda kullanımı, cihazın ısınmasını önlemek için kapsamlı bir soğutma sistemi ve kişiselleştirilebilir kütüphanesi ile gelen Asus yeni oyun konsolu hali hazırda Asus’un resmi web sitesinde satışa sunulmuştur. Asus el konsolu öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir: