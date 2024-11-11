Taşınabilir oyun konsolu pazarında gün geçtikçe rekabet artmaya devam ediyor. Sektörün devleri Steam Deck, Nintendo Switch, Asus Rog Ally gibi oyun severlerin en beğendiği konsollara yeni bir rakip daha geliyor; Ayaneo 3. Ayaneo 2S modelinin halefi olarak piyasaya sürülecek olan taşınabilir oyun konsolu Ayaneo 3 özellikleri tanıtıldı. Yayınlanan tanıtım videosunda cihazın pek çok niteliği belli oldu. İşte detaylar…

Taşınabilir Oyun Konsolu Ayaneo 3 Özellikleri Tanıtıldı!

Taşınabilir el konsolu piyasasının güçlü aktörleri Steam Deck, Nintendo Switch, Asus Rog Ally, MSI, AOKZOE gibi markaların yanı sıra bir de Ayaneo sektörde yer alıyor. Pazarın sevilen markalarından biri olan Ayaneo, şimdi yeni konsolu ile gündemde. Marka, Ayaneo 3 konsolunun tanıtımını yaptı. Ayaneo 2S modelinin üst sürümü niteliğinde olan yeni konsol, selef modelinden daha üstün özelliklere sahip.

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Ayaneo 3 ekran kısmında LCD ve HDR destekli OLED panel olmak üzere iki farklı opsiyon ile gelecek. 7 inç büyüklüğünde bir panele sahip olan cihaz yüksek yenileme hızı sunacak ancak bu konuda henüz kaç Hz olduğu deklare edilmedi. Selef modelde 60 Hz yenileme hızına sahip panel kullanılmıştı, yeni modelde ise yüksek olasılıkla bu değerden daha üst seviye tazeleme hızı bulunacak.

Ayaneo 3 el konsolu gücünü, AMD Ryzen 7 8840U ya da Ryzen AI 9 HX 370 APU’dan alacak. Pek çok taşınabilir oyun konsoluna güç veren AMD Ryzen 7 8840U, 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Söz konusu işlemcinin 8 tane Zen 4 çekirdeği ile birlikte grafik birimi kısmında ise RDNA3 tabanlı Radeon 780M GPU’su bulunmakta.

Diğer işlemci modeli AMD Ryzen AI 9 HX 370 ise daha yeni bir sürüm. Bahse konu yonga setinde; 12 tane Zen 5 çekirdeği ve XDNA 2 tabanlı NPU ve RDNA 3.5’e dayanan Radeon 890M GPU yer almakta. Bu özelliklerinden dolayı da yapay zeka işlevlerini daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilmekte. Markanın paylaştığı AYANEO 3 tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Ayaneo 3 Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

Donanım özellikleri bakımından kullanıcının beğenisini kazanacağı düşünülen Ayaneo 3, tasarım bakımından da son derece ergonomik bir yapıyla geliyor. Konsolun arka kısmına bir buton eklenmiş ve ayrıca tetik kilidi etkinleştirme olanağı da bulunmakta. Cihaz beyaz ve siyah renk opsiyonları ile gelecek. Bunların yanı sıra, markanın açıkladığı üzere konsolun ses kalitesi selef modelden daha üst seviyede. Bu kapsamda AYANEO 3’ün beklentileri aşan bir ses kalitesine sahip olacağı söylenmekte.

Amiral gemisi bir el konsolu olan Ayaneo 3 hakkında en çok merak edilen konular çıkış tarihi ve fiyatı. Bu detaylar hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor ancak Ayaneo 2S modelinin yaklaşık 1000 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım. Cihaz hakkında yeni bilgiler geldiğinde siz Cepkolik okurlarıyla paylaşıyor olacağız.