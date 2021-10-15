TCL, mikro LED ekranlı Thunderbird Akıllı Gözlüklerini tanıttı

Akıllı gözlükleri bir sonraki büyük şey yapmak için yenilenen bir baskı var ve bunlar şimdiye kadarki en etkileyici olan modeller olabilir. TCL, Thunderbird Akıllı Gözlük Pioneer Sürümünü tanıttı. Son üç yılda şirket içinde geliştirilen dalga kılavuzlu bir mikro LED ekran kullanıyorlar. Saydam renkli bir ekrandır, bu nedenle bunlar normal gözlükler gibi görünür ve hissedilir.

Bu, onları Xiaomi’nin sadece mikro LED kullanan tek renkli bir ekrana sahip konsept akıllı gözlüklerinden ayırıyor. Her iki durumda da LED’ler küçüktür, sadece 4 µm boyutundadır, ancak TCL ekibi Thunderbird gözlüklerinin tam renkli bir görüntü göstermesini sağlayan tescilli bir algoritma geliştirdi.

Akıllı gözlüklerle neler yapılabileceğinin bir gösterimi için aşağıdaki videoyu izleyin. Temel olarak amaç, akıllı telefonunuzu veya en azından başlangıç için ekranını değiştirmektir. Haberleri okuyabilir, mesajları görüntüleyebilir, programınızı kontrol edebilir, akıllı evinizi kontrol edebilir vb.

Demo ayrıca, gözlüklerin yerleşik bir kamerasına (burun köprüsüne oturan) sahip olduğunu gösteriyor. Telefonunuza otomatik olarak aktarılan fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu ilk duyuruda kamera veya aslında gözlüklerin kendisi hakkında hiçbir ayrıntı yok.

Şu anda, İnternet bağlantısını sağlamak için hala telefonunuza ihtiyacınız var gibi görünüyor.

TCL, Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition‘ın tüketicilere ne zaman sunulacağını veya ne kadara mal olacağını açıklamadı.