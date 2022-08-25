TCL Tab 10 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Teknoloji pazarının tablet segmentinde performans ve satın alınabilirliği dengelemek genellikle bir zorluktur. Ancak yeni TCL Tab 10 5G bu zorluğun üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Yeni TCL tablet, 5G desteği ile hızlı bağlantının yanı sıra uzun pil ömrü ve uygun fiyat ile geliyor. Yeni tablet, geniş bir full HD ekrana ve uzun bir pil ömrüne sahip.

TCL Tab 10 5G, Samsung Galaxy A7 Lite ile oldukça iyi örtüşen ucuz bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Daha büyük bir ekrana, daha büyük pile ve daha yerleşik Galaxy A7 Lite tabletten daha düşük bir fiyata sahip.

Tabletin ekranı, şirketin NXTVISION grubu tarafından yapılmış. Tab 10 5G’nin kamera kurulumu, 8MP arka kamera ve 5MP ön kameradan oluşuyor. Yüz tanıma özelliği Tab 10 5G’de bulunur ve ek bir güvenlik önlemi olarak tabletin kilidini açmak için kullanılabiliyor.

TCL Tab 10 5G, hareket halindeyken hızlı ağ bağlantısı vaat ediyor ve özellikle uzun yolculuklar için son derece kullanışlı. Bataryası bir yolculukta birkaç saat şarj edilmeden kullanılabiliyor. Tablet, Android 12 ile çalışıyor ve oldukça sınırlayıcı olan 4GB RAM + 32GB depolama alanına sahip. MediaTek Kompanio 800T işlemciyi de beraberinde getiriyor.

TCL Tab 10 5G, Verizon ağında bulunan biraz daha pahalı TCL Tab Pro’nun aksine, T-Mobile ağında mevcut. Tab 10 5G’nin perakende satış fiyatı ise 300 dolar.